Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Интерфакс
Интерфакс

Греф выступил за сворачивание льготной ипотеки с июля 2021 года

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что не нужно продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% после ее запланированного окончания с 1 июля 2021 года.В источнике
Подробнее о событии
Вести.Ru

Греф: программу льготной ипотеки продлевать не нужно

Вести.Ru05:20
Московский Комсомолец

Греф предложил отказаться от льготной ипотеки

Московский Комсомолец03:55
РБК

Греф предложил не продлевать программу льготной ипотеки под 6,5%

РБК04:20
ТАСС

Греф предложил не продлевать программу субсидирования ипотеки после 1 июля 2021 года

ТАСС04:10
РИА Новости

Греф против продления льготной ипотеки

РИА Новости04:01
Взгляд.ру

Греф выступил против продления льготной ипотеки после 1 июля

Взгляд.ру05:12
Интерфакс

Греф выступил за сворачивание льготной ипотеки с июля 2021 года

Интерфакс04:42

Волонтеры «Единой России» передают новогодние подарки в больницы Самарской области

В Самарской области представители партии "Единая Россия" вторую неделю передают в медучреждения региона, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, новогодние ёлки, сладкие наборы и подарки.
Волонтеры «Единой России» передают новогодние подарки в больницы Самарской области
СОВА04:06

Песков заявил об отсутствии ответа на запросы по делу Навального

Российские власти не получили ответа на официальные запросы по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального от западных коллег, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Ведомости05:34

Американский эсминец «Джон Маккейн» «выгнали» из Южно-Китайского моря

"Народно-освободительная армия изгнала американский эсминец USS John S. McCain после того, как он вторгся в территориальные воды Китая у островов Наньша в Южно-Китайском море", — прокомментировал спецоперацию полковник Тянь Цзюньли, пресс-секретарь командования НОАК.
Pravda.Ru22 декабря в 20:28