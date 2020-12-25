В Самарской области представители партии "Единая Россия" вторую неделю передают в медучреждения региона, где проходят лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией, новогодние ёлки, сладкие наборы и подарки.
Российские власти не получили ответа на официальные запросы по делу основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального от западных коллег, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Народно-освободительная армия изгнала американский эсминец USS John S. McCain после того, как он вторгся в территориальные воды Китая у островов Наньша в Южно-Китайском море", — прокомментировал спецоперацию полковник Тянь Цзюньли, пресс-секретарь командования НОАК.