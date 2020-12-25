Глава Сбербанка Герман Греф считает, что не нужно продлевать программу льготной ипотеки под 6,5% после ее запланированного окончания с 1 июля 2021 года.

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