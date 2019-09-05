Экономика
ИнтерфаксГреф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок
Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ. По закону системно значимые банки должны присоединиться к проекту до 1 октября 2019 года.
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Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Происшествия
На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих
Вести.Ru 01:31
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество
Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова
Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Космос
Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
ТАСС 02 сентября в 20:01
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Футбол
Густаво Матосас ушел из сборной Коста-Рики
Густаво Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики.
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Музыка
Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске
C 4 по 13 сентября в Иркутске пройдет международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале».
Твой Иркутск вчера в 03:33
Общество
Греф заявил о необходимости «убить» экзамены
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Авто
Новые авто оснастят напоминающими водителям о детях датчиками
РЕН ТВ вчера в 14:20
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Экономика
ВЭБ профинансирует строительство уренгойского аэропорта Вексельберга
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), входящий в группу «ВЭБ.РФ», совместно с Газпромбанком профинансирует реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя.
РБК 01:49
Армия и оружие
До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет
Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ 5G протестировали на скорость и автономность
Эксперт MacWorld испытал корейский флагман Samsung Galaxy Note 10+ 5G в сети Verizon в Провиденсе.
Anonsens вчера в 23:54
Экономика
Две российские компании вошли в число богатейших в Европе
В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26
Экономика
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Экономика
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение
Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс вчера в 21:20
Футбол
Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины
Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.
Чемпионат 02:11
Политика
Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак
Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Общество
Число жертв урагана «Дориан» увеличилось вчетверо
Отмечается, что число жертв увеличивается по мере разбора завалов.
Lenta.ru вчера в 19:15
Здоровье
Аксенов предложил закрепить крымчан за частными клиниками
Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить крымчан за частными клиниками.
Московский Комсомолец 01:20
Общество
В России запретят продавать органику в пластиковой упаковке
«ФедералПресс» ранее писал, что в 2020 году вступит в силу закон «Об органической продукции».
ФедералПресс 01:27
Кино
«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории
Piter.tv вчера в 10:56
Экономика
АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»
АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Гаджеты
Honor представила недорогой смартфон Honor 20s
В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54