Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксГреф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ. По закону системно значимые банки должны присоединиться к проекту до 1 октября 2019 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сбербанк начал процесс подключения к Системе быстрых платежей

Rambler News Serviceвчера в 22:12

Греф рассказал, когда Сбербанк подключится к Cистеме быстрых платежей

News.ruвчера в 23:30

Сбербанк подключится к системе быстрых платежей ЦБ, но позже 1 октября

ПРАЙМвчера в 22:53

Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок

Интерфаксвчера в 22:39

Сбербанк не успеет подключиться к СБП в срок, заявил Греф

REGNUM01:27

Греф сообщил, что Сбербанк не успеет подключиться к системе быстрых платежей к 1 октября

ТАССвчера в 22:12

Прокуратура разъясняет: установлены сроки подключения системно-значимых кредитных организаций и банков к сервису быстрых платежей

Online47.ruвчера в 18:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 02:48, Вашингтон
Общество

В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона

Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Происшествия

На МКАД грузовик сбил дорожных рабочих

Вести.Ru 01:31
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Общество

Власти Сочи подыскали жилье для выселенного онкобольного

REGNUM 02:17
Армия и оружие

Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США

На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости вчера в 20:07
Общество

Закон о продаже алкоголя примут до конца 2019 — Скворцова

Закон о продаже алкоголя с 21 года планируется принять до конца 2019 года.
Телеканал 360° 02:31
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС 02 сентября в 20:01
Политика

Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17

Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Футбол

Густаво Матосас ушел из сборной Коста-Рики

Густаво Матосас покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики.
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Музыка

Музыкальный фестиваль «Звёзды на Байкале» открывается в Иркутске

C 4 по 13 сентября в Иркутске пройдет международный музыкальный фестиваль академической музыки «Звёзды на Байкале».
Твой Иркутск вчера в 03:33
Общество

Греф заявил о необходимости «убить» экзамены

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться.
RT на русском 02:00
Происшествия

Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже

Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Авто

Новые авто оснастят напоминающими водителям о детях датчиками

РЕН ТВ вчера в 14:20
Политика

Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Общество

Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России

Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Экономика

ВЭБ профинансирует строительство уренгойского аэропорта Вексельберга

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ), входящий в группу «ВЭБ.РФ», совместно с Газпромбанком профинансирует реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя.
РБК 01:49
Армия и оружие

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Соединенные Штаты намерены уже до конца года провести испытания ракеты наземного базирования, которая ранее была запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности.
Вести.Ru вчера в 19:03
Гаджеты

Samsung Galaxy Note 10+ 5G протестировали на скорость и автономность

Эксперт MacWorld испытал корейский флагман Samsung Galaxy Note 10+ 5G в сети Verizon в Провиденсе.
Anonsens вчера в 23:54
Экономика

Две российские компании вошли в число богатейших в Европе

В топ-10 вошли сразу две российские компании: «Газпром» занял в рейтинге седьмое место (21,1 миллиарда евро), а «Роснефть» — девятое (17,8 миллиарда евро).
Lenta.ru 02:26
Экономика

Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.
BFM.ru вчера в 03:22
Экономика

Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестрешение

Участники "Арктик СПГ-2", включая японский консорциум, приняли окончательное инвестиционное решение по проекту, заявил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, выступая на сессии ВЭФ-2019.
Интерфакс вчера в 21:20
Футбол

Понсе оформил хет-трик в матче за молодёжную сборную Аргентины

Аргентинцы победили со счётом 5:0. Нападающий московского "Спартака" Эсекьель Понсе забил в этой встрече три мяча во втором тайме.
Чемпионат 02:11
Политика

Крым нужно «вернуть» Украине, но это пока невозможно — Собчак

Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.
REGNUM 01:29
Общество

Число жертв урагана «Дориан» увеличилось вчетверо

Отмечается, что число жертв увеличивается по мере разбора завалов.
Lenta.ru вчера в 19:15
Здоровье

Аксенов предложил закрепить крымчан за частными клиниками

Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил закрепить крымчан за частными клиниками.
Московский Комсомолец 01:20
Общество

В России запретят продавать органику в пластиковой упаковке

«ФедералПресс» ранее писал, что в 2020 году вступит в силу закон «Об органической продукции».
ФедералПресс 01:27
Кино

«Джокера» назвали лучшим кинокомиксом в истории

Piter.tv вчера в 10:56
Экономика

АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»

АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Гаджеты

Honor представила недорогой смартфон Honor 20s

В Китае за смартфон придется заплатить 265 долларов за младшую версию и 307 долларов за модификацию с 8 ГБ ОЗУ.
Astera вчера в 15:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное