Экономика
ИнтерфаксГреф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок
Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ. По закону системно значимые банки должны присоединиться к проекту до 1 октября 2019 года.
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Греф заявил, что Сбербанк не успевает подключиться к системе быстрых платежей в срок
Невские Новостивчера в 23:49
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 00:23, Вашингтон
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
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Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет все матчи НХЛ
«Яндекс» приобрел у Национальной хоккейной лиги (НХЛ) эксклюзивные права на показ в России трех ближайших сезонов лиги — 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, сообщили «Ведомостям» в компании.
Ведомости вчера в 22:00
Футбол
Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Чемпионат вчера в 16:50
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Политика
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4 сентября стало известно, что руководство Deutsche Welle отказалось участвовать в заседании комиссии Госдумы, на котором должны были рассматриваться вопросы, касающиеся попыток влияния на дела РФ извне.
Известия вчера в 23:54
Авто
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В компании отмечают, что новый Suzuki Jimny успешно стартовал в России. Он доступен в двух комплектациях за 1 359 000 и 1 569 000 рублей.
Tvoe-avto.com вчера в 13:48
Общество
Органические продукты запретят продавать в пластиковой упаковке
В России предлагают запретить продажу органической продукции в любой пластиковой упаковке.
РЕН ТВ вчера в 17:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru вчера в 07:44
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Общество
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла почти на 4%
Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE к 19.16 мск выросла на 3,9% до $60,63 за баррель, свидетельствуют данные биржи.
Ведомости вчера в 13:04
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Происшествия
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
В Японии в четверг пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком.
Российская газета вчера в 23:46
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики»
В Кабардино-Балкарии обстреляли съемочную группу фильма «Чики».
РБК вчера в 14:33
Технологии
Создатели ГЛОНАСС придумали систему слежки за людьми без спутников
Специалисты российской компании «СпейсТим» разработали систему отслеживания местоположения человека или автомобиля без подключения к спутнику.
Daily Storm вчера в 21:45
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания: — Есть категории населения: дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемами с дыхательными путями.
Вечерняя Москва вчера в 10:18
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Политика
Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
РИА Новости вчера в 23:01
Единоборства
Стало известно, какой гонорар ждет Хабиба Нурмагомедова за бой с Порье
Отмечается. что гонорар составит шесть миллионов долларов, превысивший в три раза сумму, которую Хабиб получил за бой с ирландцем Конором Макгрегором.
Народные новости вчера в 23:58
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Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 12:36
Общество
Суд в Иране расторг брак 11-летней девочки и взрослого мужчины
В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:01
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Глава «Открытия» предрек два снижения ставок ЦБ до конца года
ЦБ РФ не ограничится одним снижением ключевой ставки в сентябре, скорее всего, регулятор до конца года пойдет на смягчение политики еще раз, считает глава банка "Открытие" Михаил Задорнов.
Интерфакс вчера в 23:26
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Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК вчера в 21:06
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На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53