Экономика

АБНАБНГреф заявил, что кредитные каникулы обойдутся банкам в 160 млрд рублей

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитные каникулы, которые россияне оформляют из-за ситуации с коронавирусом, обойдутся банкам в 160 млрд рублей.
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Безработица и кредитные каникулы: цифры от Кудрина и Грефа

Вести.Ru06:33

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Комсомольская правда05:32

Греф спрогнозировал потери банков из-за кредитных каникул

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Интерфакс05:15

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Коммерсантъ05:30

Греф заявил, что кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

ТАСС04:58
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Полит.ру 23 апреля в 22:58
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Заместитель главврача российской больницы выпала из окна

Заместитель главврача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн выпала из окна своего кабинета. Об этом сообщает «ТВК Красноярск».
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33 новых случая коронавируса выявили в Свердловской области

В субботу, 25 апреля стало известно о 33 новых случаях заражения COVID-19 на территории Среднего Урала.
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Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии

Использование смартфонов в период эпидемии COVID-19 может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью.
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Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
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Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве

Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
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«Мстители: Финал» назван самым прибыльным фильмом 2019 года

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Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
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В Улан-Удэ разрастается очаг коронавирусной инфекции в Городской больнице №4.
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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
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В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
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Изучена связь старения с накоплением мутаций

Во время новой работы команде исследователей удалось изучить влияние на процесс старения очень редких мутаций, которые приводят к формированию стоп-сигналов внутри генов и образованию укороченных форм белков.
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Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина

Еще в апреле глава Банка России высказалась о бесполезности подобной раздачи денег.
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Общество

В Пенсионном фонде разъяснили порядок выплаты пенсий в мае

Отделение ПФР по Москве и Московской области опубликовало обновленный график выплат пенсий в мае.
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Общество

В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский предложил разрешить россиянам старше 65 лет гулять по очереди рядом с домом и во дворе, пишет РИА "Новости".
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В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии

Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
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В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП

В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
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Глава новосибирского МВД подал в отставку

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Третьей заболевшей COVID-19 в Тынде стала медсестра больницы

Отмечается, что медсестра по долгу службы контактировала с женщиной, которая заболела COVID-19 ранее.
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Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина Актер два года встречался с нынешней супругой пресс-секретаря президента РФ.
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В Кузбассе введут электронные пропуска

Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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