Экономика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейГреф пригрозил покинуть Сбербанк

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост в случае, если изменится стратегия развития кредитной организации. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.
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Герман Греф
Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов. Конечно, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменение. Изменение акционера - это изменение, для компании это изменение. Мы сейчас в процессе осознания и переговоров, но в целом, я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно.
— Герман Греф, российский политикФинмаркет 23 января в 04:17
с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
ТАСС23 января в 03:40

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

RT на русском23 января в 04:43

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URA.Ru23 января в 04:00

Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка

РИА Новости23 января в 04:16

Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка

Коммерсантъ23 января в 04:02

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Интерфакс23 января в 04:43

Греф пригрозил уволиться из Сбербанка

Труд23 января в 03:59
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