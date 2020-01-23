Экономика
Национальная служба новостейГреф пригрозил покинуть Сбербанк
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост в случае, если изменится стратегия развития кредитной организации. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.
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Много вопросов у нас на эту тему от инвесторов. Конечно, инвесторы волнуются. Безусловно, это изменение. Изменение акционера - это изменение, для компании это изменение. Мы сейчас в процессе осознания и переговоров, но в целом, я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно.
— Герман Греф, российский политикФинмаркет 23 января в 04:17
с чего всё началось
Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.ТАСС23 января в 03:40
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Греф пообещал покинуть Сбербанк в случае изменения стратегии новым акционером
Интерфакс23 января в 04:43
Архивный сюжет (23 января в 04:42)
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