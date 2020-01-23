Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.

с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что покинет свой пост, если после смены главного акционера изменится стратегия развития банка.

Греф заявил, что может уйти из Сбербанка

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