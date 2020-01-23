Экономика

ДождьДождьГреф заявил, что может уйти из Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, что покинет свой пост, если после смены главного акционера изменится стратегия развития банка.
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с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
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