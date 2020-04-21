Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что правительство России не может раздавать деньги своим гражданам из-за нехватки соответствующих инструментов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили Известия.

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Футбол Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется. 3

Общество В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков «По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении. 804

Общество Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся. 14

Общество Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются. 9

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 11K

Общество «Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина. 12

Футбол Малафеев вспомнил 1:7 от Португалии В Instagram Малафеев написал о поражении российской сборной в гостях у Португалии со счётом 1:7 в октябре 2004 года.

Экономика Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5% Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин. 1

Футбол В УЕФА рекомендовали доиграть национальные чемпионаты УЕФА рекомендовал всем футбольным ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных чемпионатов и кубков.

Политика ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России. 309

Происшествия Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция». 25

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 297

Общество Коронавирусом заразились еще 12 жителей Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, среды, 22 апреля, за минувшие сутки подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Самарской области. 20

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 197