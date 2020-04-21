Экономика
Мой район (г. Москва)Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что правительство России не может раздавать деньги своим гражданам из-за нехватки соответствующих инструментов. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили Известия.
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Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»
Комсомольская правда12:50
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Футбол
Скончался 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
Во время индивидуальной тренировки скончался 22-летний защитник "Казанки" Иннокентий Самохвалов. Причина смерти на данный момент выясняется.
Sport.ru 20 апреля в 10:29
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.
RT на русском 13:21
Общество
Путин оценил темпы развертывания коечного фонда в Свердловской области
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что темпы развертывания коечного фонда для борьбы с коронавирусом в Свердловской области сохранятся.
РИА Новости 08:15
Общество
Евгений Куйвашев назвал условия для отмены режима самоизоляции
Евгений Куйвашев рассказал, при каких условиях в Свердловской области отменят режим самоизоляции.
КП - Екатеринбург 09:21
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Клиенты банков начали жаловаться на сокращение лимитов по кредиткам
Пользователи жалуются, что банки принимают решения о снижении лимита по кредиткам в одностороннем порядке, иногда без отправки клиентам уведомлений.
РБК 11:46
Общество
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о ситуации с коронавирусом
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко заявил, что в настоящее время в больницы поступают больше пациентов с коронавирусом, чем выписываются.
RT на русском 13:39
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика
Зеленский выступил за сокращение правоохранительных органов на Украине
Число правоохранительных органов на Украине должно быть сокращено, так как в стране образовался "правоохранительный хаос".
ПолитРоссия 11:20
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Футбол
Малафеев вспомнил 1:7 от Португалии
В Instagram Малафеев написал о поражении российской сборной в гостях у Португалии со счётом 1:7 в октябре 2004 года.
Евро-футбол.ру 08:32
Общество
Волочкова осталась без денег на еду из-за мошенников
Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что стала жертвой мошенников.
Народные новости 13:00
Экономика
Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 11:49
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Футбол
В УЕФА рекомендовали доиграть национальные чемпионаты
УЕФА рекомендовал всем футбольным ассоциациям довести до конца розыгрыши высших дивизионов национальных чемпионатов и кубков.
Наша версия 03:14
Политика
ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки
Аналитики ВЦИОМ полагают, что, если бы голосование по поправкам к Конституции состоялось 22 апреля, явка составила бы 52-54% имеющих право голоса жителей России.
Коммерсантъ 11:06
Общество
Коммунисты в день 150-летия Ленина возложили цветы к мавзолею
Российская газета 08:00
Происшествия
Где заболели коронавирусом жители Липецкой области за сутки
Распределение заболевших по муниципалитетам выглядит следующим образом: В Липецке — 12 заболевших, в Ельце — 2, в Грязинском районе — 1, в Лебедянском районе — 2, в Липецком районе — 2, в Усманский районе — 1. В больницах находятся: 79 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Kursk.com 20 апреля в 08:48
Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура вчера в 13:37
Общество
Назван способ сдержать распространение коронавируса в России
Если в регионах смогут сдержать распространение коронавируса, то ситуация улучшится в целом по стране.
Рифей-Пермь 03:16
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Общество
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
Ведомости 11:25
Общество
Коронавирусом заразились еще 12 жителей Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, среды, 22 апреля, за минувшие сутки подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Самарской области.
Kursk.com 04:03
Происшествия
В Калининграде детский нейрохирург ответит в суде за смерть пациентки
В Калининграде детский врач-нейрохирург предстанет перед судом по делу о смерти 15-летней пациентки.
РЕН ТВ 14:00
Гаджеты
Gigabyte готовит платы на чипсете Intel Z490
Megaobzor.com 13:04
Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Компактные коммерческие авто Chevrolet Damas и Labo, которые начали производить на мощностях «СарыаркаАвтоПром» месяц назад, поступили в продажу в Казахстане.
Тарантас Ньюс 11:31