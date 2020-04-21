Экономика
ТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
Общество
В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса
«За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах», — говорится в сообщении оперштаба.
URA.Ru 03:38
Экономика
Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики
Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
Общество
АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ
Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
Экономика
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
Общество
В Подмосковье могут продлить режим самоизоляции на майские праздники
Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:51
Кино
Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев
Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали
Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
Znak.com 10:39
Футбол
«Барселона» впервые в истории продаст название стадиона «Камп Ноу»
"Барселона" объявила о договорённости со спонсором о продаже названия стадиона "Камп Ноу".
Pravda.Ru 09:22
Общество
Мэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с верным ИНН
Недействительными будут признаны даже при верно указанном ИНН пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не представило властям Москвы информацию о численности персонала или занизившее ее.
РБК 13:09
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции
CBS Media вчера в 14:58
Армия и оружие
SANA: сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля
Средства сирийской противовоздушной обороны перехватили несколько израильских ракет над древним городом Пальмира в провинции Хомс в понедельник, сообщило Сирийское государственное информационное агентство (SANA).
Коммерсантъ вчера в 20:50
Общество
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские
Российская газета 13:45
Автоспорт
Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту
Autosport.com.ru 05:54
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Общество
Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций
Политик Алексей Навальный призвал своих сторонников требовать от властей компенсаций за объявленный режим изоляции.
FreeNews-Volga 08:38
Общество
«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»
Snob.ru 10:11
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 13:43
Политика
Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
Здоровье
В Минздраве дали рекомендации по питанию во время самоизоляции
Суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30% в условиях самоизоляции, считает главный внештатный специалист кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.
РИА Новости 07:34