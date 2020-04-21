Экономика

ТАССТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС10:37

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК08:06

Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги

РИА Новости10:04

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъ09:11

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru09:01

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru08:54

Греф прокомментировал идею «раздачи» денег россиянам

RT на русском10:14
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Автоматически обработано 7157 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $25 за баррель

Цена июньских фьючерсов нефти Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) опустилась ниже $25 за баррель.
Ведомости 02:49
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Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

Газета.Ru 07:05
1,8K
Общество

В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса

«За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах», — говорится в сообщении оперштаба.
URA.Ru 03:38
Экономика

Правительство готовит дополнительные меры поддержки экономики

Правительство представит третий и четвертый пакеты мер, направленные на поддержку экономики в условиях пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.
Газета.Ru 13:36
2
Общество

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
8K
Экономика

Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса

Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru 07:25
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
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Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
2,1K
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин

В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя Административного секретариата Московской патриархии.
РИА Новости 09:15
334
Общество

В Подмосковье могут продлить режим самоизоляции на майские праздники

Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:51
4
Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

Режиссер и сценарист Иван Щеголев, снявший сериалы «Карпов» и «Морозова», умер в возрасте 59 лет.
РБК 09:20
24
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Общество

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

Газета.Ru 13:24
906
Общество

Главу комитета по здравоохранению Петербурга госпитализировали

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец госпитализирован.
Znak.com 10:39
72
Футбол

«Барселона» впервые в истории продаст название стадиона «Камп Ноу»

"Барселона" объявила о договорённости со спонсором о продаже названия стадиона "Камп Ноу".
Pravda.Ru 09:22
1
Общество

Мэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с верным ИНН

Недействительными будут признаны даже при верно указанном ИНН пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не представило властям Москвы информацию о численности персонала или занизившее ее.
РБК 13:09
22
Общество

Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции

CBS Media вчера в 14:58
9,7K
Армия и оружие

SANA: сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля

Средства сирийской противовоздушной обороны перехватили несколько израильских ракет над древним городом Пальмира в провинции Хомс в понедельник, сообщило Сирийское государственное информационное агентство (SANA).
Коммерсантъ вчера в 20:50
210
Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Российская газета 13:45
296
Автоспорт

Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту

Autosport.com.ru 05:54
1
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
257
Общество

Навальный призвал сторонников требовать от власти денежных компенсаций

Политик Алексей Навальный призвал своих сторонников требовать от властей компенсаций за объявленный режим изоляции.
FreeNews-Volga 08:38
110
Общество

«Новая газета» опубликовала новые кадры жестокого убийства человека в Сирии и озвучила имя одного из бойцов ЧВК «Вагнера»

Snob.ru 10:11
281
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
44
Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
31
Происшествия

Назван организатор убийства вора в законе Япончика

Lenta.ru 08:53
17
Общество

В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России

Эпидемия коронавируса в России еще находится в стадии роста, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
РИА Новости 13:43
Политика

Зеленский призвал правительство представить план выхода из карантина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство страны представить план по выходу из карантина.
Lenta.ru 08:48
1
Здоровье

В Минздраве дали рекомендации по питанию во время самоизоляции

Суточная калорийность рациона должна быть снижена на 30% в условиях самоизоляции, считает главный внештатный специалист кардиолог Минздрава, доктор медицинских наук Сергей Бойцов.
РИА Новости 07:34
4
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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