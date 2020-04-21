Экономика

ТАССТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС10:37

Греф оценил идею раздачи денег россиянам

Московский Комсомолец09:34

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК08:06

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru09:01

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru08:54

«У нас нет снарядов»: Греф заявил, что раздавать деньги населению в России нет возможности

Комсомольская правда08:15

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъ09:11
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Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 11:39, Ашберн
Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,5K
Хоккей

У хоккеиста команды Лукашенко обнаружили коронавирус

У белорусского хоккеиста Дмитрия Мелешко, выступающего в любительской команде президента Белоруссии Александра Лукашенко, обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 11:15
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Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
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Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Футбол

Гершкович призвал избавиться от иностранных тренеров

В нижней части таблицы много легионеров, которые только мешают командам, от них нужно избавиться.
ГЛАС.RU 09:32
Наука

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса

Ореанда-Новости 01:39
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Энергетика

Цена на нефть впервые в истории стала отрицательной

Ранее в апреле страны ОПЕК+ заключили соглашение о коллективном сокращении добычи почти на 10 млн баррелей в сутки, которое стало одновременно рекордным по объему и недостаточным для остановки падения нефтяных котировок.
НДН.инфо вчера в 23:04
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Футбол

«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»

Газета.Ru 05:57
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

News.ru 11:16
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Общество

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск для поездки на дачу

В условиях самоизоляции москвичи старше 65 лет могут, получив пропуск, уехать на дачи.
Российская газета 08:58
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Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
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Общество

Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом работников рудника на Алтае

Как сообщает "Интерфакс", положительный результат на COVID-19 вахтовик сдал на прошлой неделе, после этого коронавирусом заразилось ещё 36 работников промплощадки рудника, который принадлежит АО "Сибирь-Полиметаллы".
UfaTime.ru 05:53
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Происшествия

Назван организатор убийства вора в законе Япончика

Lenta.ru 08:53
4
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,4K
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,7K
Здоровье

Минздрав надеется на спад заболеваемости коронавирусом в России к лету

К лету ситуация с коронавирусом COVID-19 в России начнет спадать, считает министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 10:25
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Происшествия

Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
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Общество

У девяти курсантов Военного университета обнаружили коронавирус

Газета.Ru 11:21
Космос

Астрономы показали последнее мозаичное изображение от «Спитцера»

Астрономы показали мозаичное изображение, которое было создано из последних снимков космического инфракрасного телескопа «Спитцер», полученных за пять дней до перехода обсерватории в режим вечной «спячки».
N+1 18 апреля в 07:56
Авто

Официально презентовали седан Audi A3 нового поколения

Немецкий автопроизводитель представил второе поколение седана Audi A3.
Тарантас Ньюс 03:25
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
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Финансы

Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю

Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора.
Газета.Ru 08:25
19
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
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Здоровье

Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

RT на русском 00:56
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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $24 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $24 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:32
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Общество

Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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