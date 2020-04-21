Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Энергетика Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.

Общество В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19 Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. 4

Энергетика Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля. 317

Общество ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывают на второй, третьей недели, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить. 7

Шоу-бизнес Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало. 7

Культура Трэвис Скотт даст концерт в онлайн-игре Fortnite Американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим исполнителем, который проведет концерт в онлайн-игре Fortnite.

Общество В Мордовии ограничат движение транспорта Установить, что в целях информирования граждан, прибывающих автомобильным транспортом с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о необходимости соблюдения ими обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, на автомобильных дорогах оборудуются пункты пропуска (посты), работающие в круглосуточном режиме. 7

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 2,1K

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 144

Общество Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 52

Общество АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости. 8K

Общество Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию Абсолютное большинство жителей Московской области соблюдает режим самоизоляции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор региона Андрей Воробьев. 32

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,1K

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,5K

Здоровье Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды Коронавирусная инфекция зачастую выглядит как обычная простуда, но ее носитель может перестать ощущать запахи, рассказал руководитель пульмонологического центра в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко. 311