Экономика

ТАССТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС10:37

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru09:01

Греф рассказал, что у России нет возможности раздать гражданам деньги

РИА Новости10:04

Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъ09:11

Греф прокомментировал идею «раздачи» денег россиянам

RT на русском10:14

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru08:54

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК08:06
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Общество

Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские

Российская газета 13:45
610
Энергетика

Цена нефти марки WTI снизилась до доллара за баррель

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent снижалась до $26,31. Ранее в ходе торгов цена на нефть WTI уменьшалась до $4 за баррель.
RT на русском вчера в 13:52
Общество

В Британии анонсировали клинические испытания вакцины от COVID-19

Разрабатываемая в Оксфорде вакцина от COVID-19 начнет испытываться на людях уже с 23 апреля, сообщил на брифинге во вторник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.
РИА Новости 12:38
4
Энергетика

Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI

Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
Российская газета 13:19
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Общество

ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывают на второй, третьей недели, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
7
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала фото сына Александра Цекало

Отмечается, что их дети уже заметно подросли. Вера Брежнева решила показать своим подписчикам фото племянника – сына Галушки и Цекало.
RuNews24.ru 06:25
7
Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
42
Общество

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

Газета.Ru 13:24
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Транспорт

ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков

Российская газета 11:22
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Культура

Трэвис Скотт даст концерт в онлайн-игре Fortnite

Американский рэпер Трэвис Скотт станет следующим исполнителем, который проведет концерт в онлайн-игре Fortnite.
Афиша Daily вчера в 16:45
Общество

В Мордовии ограничат движение транспорта

Установить, что в целях информирования граждан, прибывающих автомобильным транспортом с территории субъектов Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), о необходимости соблюдения ими обязательств, предусмотренных пунктом 3 настоящего Указа, на автомобильных дорогах оборудуются пункты пропуска (посты), работающие в круглосуточном режиме.
Глас Народа 13:52
7
Общество

428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО 18 апреля в 14:29
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Здоровье

Куйвашев подтвердил смерть женщины с коронавирусом в Богдановиче

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подтвердил информацию о смерти 70-летней женщины, заразившейся коронавирусом, в Богдановиче.
Екатеринбург в эфире 14:02
1
Общество

В Подмосковье могут продлить режим самоизоляции на майские праздники

Режим ограничений в Московской области продлят, считает губернатор Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:51
43
Политика

Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны доверять информации, которую предоставляют власти о распространении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 09:26
2
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
2,1K
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
144
Общество

Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде

Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 19 апреля в 23:17
52
Общество

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
8K
Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд в телеэфире

За первую неделю показа фильм установил сразу несколько рекордов в телеэфире, несмотря на сильную конкуренцию в прайм-тайме, сообщает "Россия 1".
Республика Татарстан 13:40
61
Общество

Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию

Абсолютное большинство жителей Московской области соблюдает режим самоизоляции, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" губернатор региона Андрей Воробьев.
Российская газета 14:30
32
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
1,9K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Шоу-бизнес

Марат Башаров признался, что бил жен

Pravda.Ru вчера в 10:33
1
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,5K
Футбол

Лукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

РИА Новости 12:18
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
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Здоровье

Врач объяснил, как отличить коронавирус от простуды

Коронавирусная инфекция зачастую выглядит как обычная простуда, но ее носитель может перестать ощущать запахи, рассказал руководитель пульмонологического центра в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
РИА Новости 07:37
311
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,8K
Политика

Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России

Особенно массовыми оказались выступления в США.
РИА Новости 01:00
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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