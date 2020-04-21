Экономика
ТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»
Комсомольская правдавчера в 12:50
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Киберспорт
Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass
Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
Cyber.sports.ru 09:32
Общество
Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии
Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.Кроме того, отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные данные о безработице в стране будут известны через время.
Взгляд.ру 14:33
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Здоровье
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
Происшествия
Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
Армия и оружие
Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160
Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Татар-информ 13:50
Политика
Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников
Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников.
РИА Новости 13:30
Происшествия
На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию
"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс
Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
Здоровье
ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита
Сбои в работах служб вакцинации из-за пандемии коронавируса могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
НТВ 10:44
Космос
В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму
Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
SM News 21 апреля в 08:41
Здоровье
28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области
За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК 20:39
Общество
Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября
Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
REGNUM вчера в 05:31
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Интернет
«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров
Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
Происшествия
В обрушении моста в Свободном обвиняют экс-начальника управления ЖКХ
В ближайшее время материалы поступят в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
Амурская правда 20:15
Происшествия
В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса
В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины.
Pravda.Ru 10:12
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Культура
Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн
Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков 10:55
Армия и оружие
Трамп отдал приказ в случае проблем уничтожать иранские катера
Ранее, по сообщению Reuters, 11 судов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе опасно приблизилось к кораблям ВМС США.
МонаВиста вчера в 10:12