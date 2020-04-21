Экономика

ТАССТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»

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«Греф всех дурит»: Глава Сбера соврал, отказывая русским в деньгах - Малофеев

Царьградвчера в 13:42

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru21 апреля в 08:54

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС21 апреля в 10:37

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru21 апреля в 09:01

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новости21 апреля в 16:33

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК21 апреля в 08:06
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:01, Ашберн
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Red Dead Redemption 2 появится в Xbox Game Pass

Microsoft объявил дату выхода Red Dead Redemption 2 в Xbox Game Pass.
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Общество

Уровень безработицы в США приблизился к показателям Великой депрессии

Отмечается, что в 1933 году, во время Великой депрессии, уровень безработицы достигал 24,9%.Кроме того, отмечают эксперты, подача заявок на пособие порой занимает несколько недель, поэтому окончательные данные о безработице в стране будут известны через время.
Взгляд.ру 14:33
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Общество

В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом

Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
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Здоровье

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском 15:43
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Происшествия

Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве

В ближайшее время следствие намерено предъявить им обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК (покушение на мошенничество в особо крупном размере).
Коммерсантъ 05:59
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Энергетика

Потребители отказываются от сжиженного газа

Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 03:18
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Армия и оружие

Минобороны России получило два модернизированных в Казани Ту-160

Министерство обороны РФ получило два прошедших модернизацию в Казани стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160.
Татар-информ 13:50
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Политика

Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников

Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников.
РИА Новости 13:30
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Происшествия

На Сахалине во время дистанционного урока показали порнографию

"Инициировано проведение процессуальной проверки по факту прерывания учебного процесса, проводимого дистанционно одним из учителей СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, в связи с выведением во время онлайн-урока на экраны одноклассников и последующим транслированием одним из учеников школы материалов порнографического характера", - говорится в сообщении.
ТАСС 03:04
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Общество

Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса

Международный центр Romir совместно с компанией BCG провёл исследование, в рамках которого выяснил, насколько сократились расходы россиян во время эпидемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:04
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Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вновь поменял курс

Возможный трубоукладчик газопровода «Северный поток — 2» судно «Академик Черский» снова поменяло курс.
Телеканал 360° 10:24
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС 02:24
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Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
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Шоу-бизнес

В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой

"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 04:38
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Здоровье

ВОЗ предупреждает о возможных вспышках кори и полиомиелита

Сбои в работах служб вакцинации из-за пандемии коронавируса могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Космос

В NASA выяснили состав кометы Борисова, открытой в Крыму

Ученые предполагают, что комета может быть частью маленькой планеты, или же она сформировалась вокруг тусклой звезды - красного карлика Сотрудники космического агентства США (NASA) рассказали о межзвездной кометы Геннадия Борисова, открытой астрономом в августе 2019 года в Крыму.
SM News 21 апреля в 08:41
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Здоровье

28 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Свердловской области

За минувшие сутки подтверждены сразу 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области.
Kursk.com 03:56
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Политика

Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света

«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
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Общество

Минобрнауки РФ рассчитывает начать учебный год 1 сентября

Москва, 22 апреля 2020, 12:31 — REGNUM Новый учебный год в России начнётся 1 сентября, на такой вариант ориентируется Министерство образования и науки.
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Общество

Названо последствие нарушений самоизоляции в России

Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
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Интернет

«Яндекс» запустил платформу для смарт-телевизоров

Как пишет «Астера», «Яндекс» запустил свою платформу для смарт-телевизоров DEXP, а последние представлены только в магазинах сети DNS.
Газета DAILY 14:09
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Происшествия

В обрушении моста в Свободном обвиняют экс-начальника управления ЖКХ

В ближайшее время материалы поступят в суд, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
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Происшествия

В Приморье преступники вывезли в Китай тысячи кубометров леса

В течение двух лет преступники вывезли с территории Приморья в Китай по поддельным документам десятки тысяч кубометров ценных пород древесины.
Pravda.Ru 10:12
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Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
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Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы ресторанов

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы кафе и ресторанов в условиях пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

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Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков 10:55
Армия и оружие

Трамп отдал приказ в случае проблем уничтожать иранские катера

Ранее, по сообщению Reuters, 11 судов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Персидском заливе опасно приблизилось к кораблям ВМС США.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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