Экономика

ТАССТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Греф выступил против раздачи денег всем россиянам

Коммерсантъ09:11

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАСС10:37

Греф прокомментировал идею «раздачи» денег россиянам

RT на русском10:14

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новости16:33

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ru09:01

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ru08:54

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБК08:06
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Экономика

Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
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Технологии

Google выпустил дудл ко Дню Земли

Google разместила на стартовой странице своего поисковика интерактивный дудл в честь Дня Земли.
ТАСС 17:01
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом

Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
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Экономика

Банк России обновил правила наличных расчетов

С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
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Общество

В Италии за сутки выздоровело рекордное число заболевших коронавирусом

В Италии за сутки выздоровело рекордное число заболевших коронавирусом – более двух с половиной тысяч человек.
Вести ФМ 14:39
8
Общество

ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию

Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости 05:41
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Общество

Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
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Происшествия

Прокуратура утвердила обвинение по делу Хорошавина

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, ему вменяют взятки на 100 миллионов рублей, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
РИА Новости 07:51
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Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
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Кино

Премьеру продолжения «Венома» перенесли на 2021 год

Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату премьеры второй части "Венома" - вместо 2 октября 2020 года он выйдет на экраны 25 июня 2021-го, сообщает портал Variety.
Российская газета 15:41
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
2,2K
Общество

В российском регионе решили ослабить режим изоляции

В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
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Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
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Хоккей

Гончар: не имею права оценивать, что происходит в России

Ранее форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин раскритиковал президента России Владимира Путина, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин выступил в поддержку российского лидера.
Metaratings 07:40
Общество

В РСТ спрогнозировали сроки открытия границ стран Европы

Специалисты из Российского союза туриндустрии (РСТ) спрогнозировали сроки открытия границ стран Европы.
Актуальные Новости 07:53
Происшествия

Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков

Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
36
Общество

Верховный суд разъяснил судам, как работать в условиях коронавируса

Ответил Верховный суд и на вопросы о применении новых составов преступлений и административных правонарушений, таких как уголовная ответственность за распространение фальшивых новостей об эпидемии и штрафов за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 12:57
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Общество

Aviasales перестанет продавать авиабилеты «Аэрофлота» и «Победы»

Авиакомпания планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения, добавила пресс-секретарь.В пресс-службе Aviasales сообщили TJournal, что агрегатор все равно будет показывать билеты «Аэрофлота» и «Победы».
Snob.ru 08:40
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Футбол

Лукаку заявил, что в январе одновременно болели 23 футболиста «Интера»

РИА Новости 12:18
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Ведомости 15:14
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Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
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Энергетика

Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
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Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как лечиться дома от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, сегодня, 21 апреля, об этом рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
ToDay News Ufa 08:18
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Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
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Экономика

Греф выступил против налога на проценты по вкладам

С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
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Транспорт

В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки

За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
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Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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