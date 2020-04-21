Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

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Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.

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Здоровье Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты Авторы законопроекта о домашнем насилии предлагают как можно скорее создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, которые помогут людям получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан. 1

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Общество Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС. 342

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Биатлон Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.