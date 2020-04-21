Экономика
ТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Культура
Объявлен «длинный список» литературной премии «Большая книга»
В этом году объявление «длинного списка» Национальной литературной премии «Большая книга» прошло в формате онлайн-трансляции.
Россия – Культура 13:37
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
RT на русском 14:06
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK 16:26
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
Экономика
Правительство готовит меры для выхода экономики из кризиса
Правительство прорабатывает меры по выходу экономики из кризиса во время пандемии, заявил министр экономического развития Максим Решетников в программе "Право на справедливость" на Первом канале.
РИА Новости 14:54
Космос
В ЦПК провели эксперимент по высадке на другую планету
Отмечается, что во время эксперимента Скрипочка выполнил операции, связанные с выходом на поверхность другой планеты: открытие выходного люка, перемещение, передвижение по лестнице (подъём и спуск), работа с инструментом.
RT на русском 15:41
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
Общество
В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович в эфире "Эха Москвы" заявила, что в России пандемия коронавируса находится в стадии роста.
Газета.Ru 16:02
Экономика
Греф выступил против налога на проценты по вкладам
С предложением обложить 13%-ным налогом процентные доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн руб. выступил президент Владимир Путин в ходе обращения к гражданам 25 марта из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 08:32
Здоровье
Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты
Авторы законопроекта о домашнем насилии предлагают как можно скорее создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, которые помогут людям получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан.
Фонтанка.Ру 17:55
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Общество
Медик сообщил о пугающей ситуации с людьми при пандемии коронавируса
Ситуация с отношением некоторых людей во всем мире к самоизоляции в условиях пандемии коронавирусной инфекции пугает, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости 17:09
Политика
Трамп намерен объявить о приостановке выдачи грин-карт
Президент США Дональд Трамп намерен объявить о временной приостановке выдачи грин-карт во вторник, 21 апреля.
Известия 16:39
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Общество
Верховный суд призвал к более низким штрафам за нарушение самоизоляции
Люди, которые нарушили «общегражданский» режим самоизоляции, введенный в большинстве субъектов России, а также юрлица или ИП, продолжившие работу после ввода ограничений, должны быть привлечены к ответственности по другой норме КоАП — ч. 1 ст. 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), указал ВС.
РБК 07:50
Экономика
Индекс Dow Jones упал на почти 3% на фоне ситуации на рынке нефти
Крупнейшие американские фондовые индексы опустились на 3% на закрытии торгов на фоне ситуации на нефтяном рынке.
Газета.Ru 16:42
Транспорт
ЦОДД: Около 800 тысяч машин ездят по Москве без пропусков
Более трех миллионов автомобилистов в Москве уже привязали госномера своих машин к цифровым пропускам.
Российская газета 11:22
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Политика
Трамп заявил, что приостановит иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что выпустит указ о временном запрете на иммиграцию в страну сроком на два месяца.
РИА Новости 18:07
Здоровье
Эффективнее всего с коронавирусом борются в России
Россия возглавила рейтинг государств с самой эффективной системой борьбы против COVID-19.
Молодой коммунар 09:59
Кино
Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 04:23
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
RT на русском 15:10
Общество
Воробьев ожидает продления режима изоляции на майские праздники
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что режим ограничений в регионе будет продлен на майские праздники.
Коммерсантъ 15:04
Биатлон
Кабуков и Королькевич назначены тренерами сборных России по биатлону
Главным тренером мужской сборной стал Роберт Кабуков, помогать которому будут Максим Максимов и Артем Истомин.
Metaratings вчера в 08:40
Энергетика
Новак прокомментировал рекордный обвал цен на нефть WTI
Министр энергетики Александр Новак прокомментировал вчерашний обвал нефти WTI до отрицательных значений, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:40
Наука
Ученые назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в России выявили 5642 новых случая заражения коронавирусом, 51 пациент скончался.
Известия 18:03
Происшествия
Число жертв канадского стрелка увеличилось
Число жертв канадского преступника, устроившего массовую стрельбу в провинции Новая Шотландия, увеличилось.
Lenta.ru 01:49