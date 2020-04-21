Экономика
ТАССГреф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено вчера в 23:52, Ашберн
Здоровье
В ВОЗ настояли на введении ограничений в Белоруссии
Во Всемирной организации здравоохранения настояли на том, чтобы в Белоруссии были введены ограничительные меры из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Аргументы недели вчера в 09:45
Общество
Соловьев навсегда выгнал украинского эксперта из своего шоу
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира на телеканале "Россия 1" уже окончательно выгнал из своей программы украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество
Во Владикавказе 14 участников митинга получили административные аресты
Daily Storm вчера в 15:22
Гаджеты
Компания Nubia представила смартфон Nubia Play 5G
ITZine.ru вчера в 23:30
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены.
Российская газета вчера в 04:36
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты признался, что дефицит секса разрушил их брак
Слово и Дело вчера в 07:15
Авто
Zotye планирует продавать в РФ автомобили китайской сборки
Автоновости дня вчера в 02:36
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Экономика
Депутатам Забайкалья предложат снизить налоги для бизнеса
Губернатор Забайкалья Александр Осипов внес в Заксобрание края законопроект о снижении налоговой ставки для предпринимателей, которые особенно пострадали в период распространения коронавируса.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:28
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Общество
Ещё 3 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Забайкалье
Три новых случая заражения коронавирусом выявлено в Забайкальском крае по состоянию на 22 апреля.
Zabnews.ru вчера в 23:03
Общество
В Подмосковье внесли коррективы в экзамены школьников
Ранее 17 апреля в Минпросвещения РФ заявили об отсутствии планов вносить изменения в организацию ЕГЭ из-за распространения коронавируса, для всех участников будут созданы равные условия.
Известия вчера в 17:18
Здоровье
В США оценили вероятность второй волны коронавируса
Вашингтон, 22 апреля 2020, 06:29 — REGNUM США могут столкнуться со второй, более масштабной волной коронавируса уже следующей зимой, которая наложится на начало сезонной эпидемии гриппа, заявил руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд 21 апреля в интервью изданию The Washington Post.
REGNUM вчера в 23:29
Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК вчера в 09:59
Кино
Режиссер Иван Щёголев умер от коронавируса
20 апреля на 60-м году жизни скончался известный режиссер Иван Щеголев, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов.
Живая Кубань вчера в 07:30
Общество
В Москве аннулируют пропуска, не прошедшие проверку
Цифровые пропуска в Москве, не прошедшие проверку, аннулируются, для повторного получения нужно оформить новый, внимательно указав данные, сообщил Telegram-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 12:59
Общество
В России просроченные права и паспорта продлили из-за коронавируса
Россияне могут ездить с просроченными водительскими правами и пользоваться старыми паспортами. Эти документы пока можно не продлевать.
Ариг Ус 19 апреля в 03:58
Здоровье
Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости вчера в 09:42
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
Газета.Ru вчера в 07:05
Кино
Первый трейлер сериала «Голливуд» появился в сети
Netflix опубликовал на YouTube первый трейлер мини-сериала "Голливуд".
Газета.Ru вчера в 15:19
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами
Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:42
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
С каждым годом список роскошных автомобилей растет и в него попадают все менее «роскошные» модели — сказывается рост цен на легковушки.
32CARS.ru вчера в 00:37
Общество
Дистанционное обучение школьников Иркутской области продлят до 25 мая
Министерство образования Иркутской области рекомендовало школам по некоторым предметам продлить дистанционное обучение до 25 мая.
Байкал24 вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Друг фигуриста Чернышева рассказал о самоизоляции Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк выписана из больницы и сейчас находится дома на самоизоляции, рассказал друг мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева.
Народные новости вчера в 22:10
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 20 апреля в 12:43