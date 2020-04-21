Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики. Сейчас в такой мере нет никакой необходимости.

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

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