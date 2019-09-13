Финансы

Pravda.RuPravda.RuГреф заявил о грядущем «сырьевом шоке» на рынке нефти

Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире", - спрогнозировал он. По мнению Грефа, подобная ситуация приведет к очень низким ценам на нефть.
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Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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