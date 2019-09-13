Финансы
Pravda.RuГреф заявил о грядущем «сырьевом шоке» на рынке нефти
Сырьевой шок под названием "снижение потребления нефти в мире и фактически бесконтрольное увеличение предложения нефти в мире", - спрогнозировал он. По мнению Грефа, подобная ситуация приведет к очень низким ценам на нефть.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 07:54, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Политика
США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками
Судебные власти США, как отмечается, перенаправили данный отчет Национальной судебной коллегии Испании, так как правоохранительные органы этой страны ранее по запросу американской стороны задержали экс-главу венесуэльской военной разведки Уго Карвахаля, который якобы присутствовал на совещании, когда Чавес обсуждал планы по «заваливанию» Штатов наркотиками.
Политика Сегодня 06:12
Шоу-бизнес
Седокова прокомментировала свой роман с баскетболистом
Из-за Анны Седоковой, которая закрутила роман с баскетболистом Янисом Тиммой, разразился грандиозный скандал.
Подмосковье Сегодня 04:36
Экономика
Зарплаты работникам бюджетной сферы проиндексируют на 4% в 2020 году
1 октября 2020 года работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Спорт
Песков прокомментировал объявление о продаже «чемпионского» BMW
12 сентября Фаткулина сообщила в Instagram, что собирается продать BMW X4.
Известия 06:50
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 11 сентября в 15:19
Политика
Трамп почтил память жертв теракта 11 сентября
В день 18-й годовщины теракта 11 сентября президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп почтили жертв минутой молчания в Белом доме.
Росбалт 11 сентября в 11:34
Политика
Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике
Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:20
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Экономика
Набиуллина допустила изменение системы управления ФНБ
Бюджетное правило позволило снизить зависимость российской экономики от внешних шоков, и прежде всего от цены на нефть, напомнила Набиуллина.
Интерфакс 06:24
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Общество
Росстандарт выявил недолив топлива на каждой пятой АЗС в России
В России 19% автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо, при этом 9% АЗС используют некачественный бензин и дизель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на итоги проверки Росстандарта.
RT на русском вчера в 20:37
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 11 сентября в 08:57
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Здоровье
72 человека заражены лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
В Ростовской области у 72 человек врачи выявили лихорадку Западного Нила, информирует пресс-служба администрации донской столицы.
РЕН ТВ вчера в 16:32
Гаджеты
Huawei готова продать технологию 5G западному покупателю
Рен Чжэнфэй, основатель и исполнительный директор Huawei Technologies, заявил, что готов поделиться технологией 5G с потенциальными западными покупателями, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока вчера в 18:21
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Общество
Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
РБК 05:08
Культура
Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале
Говорит Москва 07:27
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Армия и оружие
Российский ЗРК С-300 показали в необычном виде
Кроме нестандартного облика, эксперты заинтересовались тем, окажет ли влияние комбинированная СУ на эффективность применения С-300.
ГЛАС.RU 03:47
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше самолетов F-35
Ранее Business Insider составил рейтинг самого плохого американского вооружения, где на первом месте оказался истребитель F-35, который сочли дорогим и ненадежным США одобрили продажу Польше 32 новейших военных самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов, сообщает Пентагон.
Аргументы и Факты 11 сентября в 14:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости 03:12