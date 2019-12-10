Экономика
ТАССГреф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки
Сбербанк планирует в следующем году запустить услугу рефинансирования ипотеки, выданной банком своим клиентам. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
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Политика
Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Лужкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Кино
Названы номинанты на «Золотой глобус-2020»
Армия и оружие
Украина испытала БТР с «прозрачной» броней
На полигоне под Львовом прошли испытания бронетранспортера БТР-4М, оснащенного так называемой "прозрачной" броней (Land Platform Modernization Kit, LPMK).
Общество
Опубликованы топ-9 подарков, которые не стоит дарить на Новый год
Консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, какие новогодние подарки могут стать самым худшими в жизни близких и коллег.
Политика
Аваков рассказал о «сдавших нервах» Суркова на переговорах в Париже
Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал журналисту Дмитрию Гордону, что в ходе переговоров в Париже лидеров стран "нормандской четверки" у членов делегации "сдали нервы".
Политика
Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала итоги «нормандского саммита», отметив, что некоторые заявления команды президента Владимира Зеленского «вызывают беспокойство».
Культура
Бабкина предложила выкуп за Хрусталева из «Вечернего Урганта»
Народная артистка Надежда Бабкина предложила ведущему Ивану Урганту выкуп за ее «крепостного актера», соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество
Пенсионный фонд разъяснил, зачем нужно являться за пенсией лично
"При оформлении выплаты по доверенности пенсионер информируется о существующем порядке и дает письменное обязательство раз в год подтверждать факт регистрации по месту получения пенсии", - уточнили в ПФР.
Экономика
Греф прокомментировал изменения в управлении «Яндексом»
Изменения в структуре управления «Яндексом» вывели компанию на новый уровень, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.
Здоровье
Зимой 2019-2020 прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа
Американские эксперты по здравоохранению зимой 2019-2020 прогнозируют самую тяжелую эпидемию гриппа за последние 15 лет.
Политика
Путин и Зеленский договорились об отдельной встрече
Ранее сообщалось, что украинская делегация предлагала изменить формат проведения встречи, в частности, провести переговоры Путина и Зеленского до начала саммита.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Политика
Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма
Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский смартфон стандарта 5G
Китайская компания Xiaomi презентовала телефон Redmi K30 - свой первый смартфон, поддерживающий стандарт связи пятого поколения (5G).
Политика
Пушилин сказал, в чем Зеленский хуже Порошенко
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский действует хуже, как главнокомандующий, чем его предшественник Петр Порошенко.
Экономика
«Ростех» оценил расходы операторов на «закон Яровой» в 10 млрд рублей
Российские операторы-связи и интернет-компании потратили больше 10 млрд рублей на закупку российского оборудования для исполнения "закона Яровой", сообщил директор радиоэлектронного комплекса "Ростеха" Сергей Сахненко.
Политика
Премьер-министр Украины не исключил «газовой войны» с Россией
На своей странице в Facebook Гончарук написал, что вопрос транзита газа удалось вывести за пределы обсуждения ситуации в Донбассе.
Политика
В Кремле оценили знакомство Путина и Зеленского
Кремль надеется, что первое знакомство президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского станет началом конструктивного диалога сторон.
Шоу-бизнес
Суд отказал Оксане Воеводиной в проведении ДНК-теста королю Малайзии
Экономика
Госдума приняла закон об отмене банковского роуминга
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
Политика
Захарова призвала Зеленского обеспечить допуск прессы РФ на Украину
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом обеспечить допуск российских журналистов на Украину и дать им интервью.
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Парламент Финляндии утвердил Санну Марин новым премьером страны
Парламент Финляндии утвердил первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санну Марин новым премьер-министром страны.
Шоу-бизнес
Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна
Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Общество
В Турции ввели налог на проживание в отелях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о налоге на услуги, который включает введение налога на проживание в отелях.
Армия и оружие
Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц
Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Происшествия
Устроивший стрельбу в чешской больнице покончил с собой
Мужчина, который устроил стрельбу в больнице в чешском городе Острава и убил шестерых человек, покончил с собой.