Сбербанк планирует в следующем году запустить услугу рефинансирования ипотеки, выданной банком своим клиентам. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

Греф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки

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