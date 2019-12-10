Экономика

ТАССТАССГреф заявил о наступлении «золотого времени» для ипотеки

Сбербанк планирует в следующем году запустить услугу рефинансирования ипотеки, выданной банком своим клиентам. Об этом журналистам сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
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Сбербанк планирует ввести рефинансирование ипотеки в 2020 году

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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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