Экономика
РБКГреф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что он бы не стал сейчас вводить налог на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн руб. Об этом он рассказал в интервью председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group (трансляцию вел портал "Сбербанк TV").
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Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM 19 апреля в 10:13
Политика
Власти просят российских военных помочь итальянской Брешии
Регион больше всего пострадал о вируса Руководство Ломбардии попросило задействовать российских военных специалистов, оказывающих Италии помощь в борьбе с COVID-19, в дезинфекции лечебных учреждений в провинции Брешиа.
SM News вчера в 12:59
Здоровье
Врач предупредил о тяжелых последствиях для сердца из-за коронавируса
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто поражается мышца сердца, заявил главный внештатный специалист кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в интервью порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 09:42
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Происшествия
Начальник российской колонии взял в рабство 200 женщин
В Мордовии бывший временно исполняющий обязанности начальника исправительной колонии №14 (ИК-14) пойдет под суд за организацию рабского труда.
Lenta.ru 06:36
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Экономика
Греф выступил против раздачи денег всем россиянам
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что у российских властей нет возможности раздавать средства всем желающим («вертолетные деньги»), нужно помочь нескольким наиболее пострадавшим отраслям.
Коммерсантъ 09:11
Здоровье
Глава минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
Киев, 21 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин в стране до 12 мая.
REGNUM 03:38
Экономика
Гранты на выплату зарплат позволят сократить увольнения в 30% компаний
На 30% опрошенных предприятий уже сократили зарплаты.
РБК 09:24
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Общество
Жители Владикавказа вышли на митинг против принудительной самоизоляции
CBS Media вчера в 14:58
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Экономика
Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
ФАН 18 апреля в 22:46
Экономика
Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
Кино
Премьеру «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса
Вторая часть фильма «Бэтмен» должна была выйти 25 июня 2021 года.
RuNews24.ru 04:37
Наука
В Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку
Биологи предполагают, что птица, обитающая в Новой Зеландии, может оказаться второй после американского белогорлого козодоя, впадающей в зимнюю спячку.
Pravda.Ru 03:51
Экономика
Греф ответил на вопрос о возможности дефолта в России
Глава Сбербанка Герман Греф в видеоинтервью на Сбербанк TV прокомментировал возможность дефолта в России.
RT на русском 08:32
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Здоровье
В Калининграде коронавирус нашли у годовалого ребенка с пневмонией
Вирус у малыша нашли при госпитализации с диагнозом пневмония.
Новый Калининград.Ru 04:17