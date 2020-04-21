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Глава Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову прокомментировал введение в России налога на доходы по вкладам.

Греф прокомментировал введение налога на доходы по вкладам

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