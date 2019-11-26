Экономика

ИзвестияИзвестияГреф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован. Однако разработка прогрессивной шкалы — «это серьезная история», передает ТАСС. «Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — отметил он.
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Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

ТАСС13:22

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Известия14:31

Греф оценил вероятность введения растущей ставки налога на доходы

РЕН ТВ13:35

Греф выступил за введение прогрессивного НДФЛ

ГЛАС.RU15:26

Греф готов платить «налог на богатых» в размере 20—50 процентов

Аргументы недели14:48

Главное осторожно, незаметно. Греф допустил рост НДФЛ для богатых в 4 раза

Красная весна15:49

Греф считает, что подоходный налог в РФ когда-нибудь должен вновь стать прогрессивным

ПРАЙМ14:00
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Происшествия

Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования

Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Ведомости 09:36
Экономика

Сбербанк проанализировал траты россиян на ЖКХ

Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке.
РИА Новости 06:50
Общество

Губернатор Левченко не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Сергей Левченко сообщил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в рамках майских указов.
РЕН ТВ 13:21
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

При стрельбе на школьной парковке в США были убиты два человека

В городе Ванкувер штата Вашингтон на северо-западе США произошла стрельба на парковке местной начальной школы, в результате которой погибли два человека, сообщает KXL.
РБК 20:28
Происшествия

Туроператор сообщил о состоянии пострадавших в Доминикане россиян

Некоторые из госпитализированных после ДТП в Доминикане россиян в "более тяжелом" состоянии, но критических нет, сообщили РИА Новости на горячей линии организовавшего этот тур оператора Anex Tour.
РИА Новости 20:18
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Происшествия

Автомобиль загорелся в Октябрьском районе

На трассе перевернулся хозяйственный автомобиль Октябрьской ЦРБ и загорелся.
Телепорт 19:12
Экономика

Матвиенко призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП).
Известия 10:25
Спорт

Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года

Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.
Известия вчера в 14:09
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Кино

Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн

КиноПоиск вчера в 09:10
Армия и оружие

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41), способной нести несколько ядерных боеголовок, сообщила газета The Washington Times, ссылаясь на Пентагон.
Интерфакс 05:35
Армия и оружие

Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Lenta.ru 16:23
Культура

«Союзмультфильм» покажет продолжение «Умки» к 50-летию мультфильма

Афиша Daily вчера в 07:28
Футбол

«Аталанта» победила загребское «Динамо» в ЛЧ

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" обыграла загребское "Динамо".
Газета.Ru 17:54
Финансы

Набиуллина предостерегла банки от операций в евро

ЦБ предостерегает российские банки от операций в евро, потому что это больше не приносит прибыли.
RT на русском 03:48
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Кино

Минкульт отказал в прокатном удостоверении новеллам проекта «Дау»

Четыре части арт-проекта Ильи Хржановского "Дау" не получили прокатного удостоверения в России.
Российская газета 02:59
Армия и оружие

ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35

Шугаев проинформировал о продолжении переговоров по поставке в ОАЭ российских Су-35 и по созданию истребителя пятого поколения.
Военно-промышленный курьер вчера в 16:01
Политика

США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским

Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Lenta.ru 16:52
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Общество

В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с "Газетой.ru" поддержал предложение сделать 31 декабря выходным и высказался за сокращение новогодних каникул.
РИА Новости 06:33
Происшествия

Матери брошенного в Подмосковье младенца предъявили обвинение

Известия 05:37
Футбол

Левандовски сделал самый быстрый покер в истории Лиги чемпионов

Чемпионат 17:46
Политика

Жириновский пригрозил уничтожить Украину

Лидер ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пригрозил ей превентивным уничтожением.
Известия 19:53
Политика

Медведчук заявил, что Киев отвергает предложения по миру в Донбассе

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не хотят даже слушать о предложениях по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 16:43
Политика

Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины

Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
REGNUM 17:06
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 05:10
Авто

Названы самые прибыльные сегменты автомобилей в России

Самым большим по выручке стал сегмент SUV, на автомобили которого наши соотечественники потратили 135 млрд, что больше 50% от общей суммы за октябрь.
CarsWeek.ru 00:04
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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