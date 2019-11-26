Экономика

ИзвестияИзвестияГреф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован. Однако разработка прогрессивной шкалы — «это серьезная история», передает ТАСС. «Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — отметил он.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

ТАСС13:22

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Известия14:31

Греф оценил вероятность введения растущей ставки налога на доходы

РЕН ТВ13:35

Греф считает, что подоходный налог в РФ когда-нибудь должен вновь стать прогрессивным

ПРАЙМ14:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 14:51, Вашингтон
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении с ножом

Столичная полиция задержала четверых подозреваемых в нападении на мужчину на юге-востоке Москвы.
РБК 13:02
Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
Газета.Ru 07:07
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

СМИ сообщили об отказе Турции принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
РИА Новости 14:06
Политика

Зеленский пообещал «ценный подарок» за поимку контрабандиста

Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи украинцев в поиске и задержании "крестного отца контрабанды" Вадима Альперина и пообещал за это ценный подарок.
РИА Новости 13:28
Общество

Британия начинает тестирование карт «Мир»

Реализация проекта по приёму европейскими странами карт российской платёжной системы «Мир» начнётся с Великобритании, сообщили 26 ноября в фонде «Росконгресс».
REGNUM 09:59
Политика

Папа Римский помолился за Путина и всех россиян

Папа Римский Франциск по традиции написал телеграммы лидерам стран, над которым он пролетал (в этот раз — из Японии в Рим).
Коммерсантъ 14:09
Политика

Миллер рассказал о препятствиях для транзита газа через Украину

Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Экономика

ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»

Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
РБК вчера в 11:42
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Происшествия

Педагог Дома детского творчества в Иванове подозревается в педофилии

В Доме детского творчества Белов работал педагогом-организатором и педагогом дополнительного образования, специализация – вокал.
IvanovoNews 08:39
Футбол

«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский «Локомотив» потерпел поражение от леверкузенского «Байера» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 14:47
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Шоу-бизнес

В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой

Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Uznayvse.ru 09:21
Происшествия

В списке расстрелянных на Евромайдане нашли фальсификации

В феврале 2018 года РИА Новости опубликовало интервью с гражданами Грузии, признавшимися в том, что именно они расстреляли протестующих на майдане Незалежности (площади Независимости в Киеве).
Lenta.ru 10:02
Спорт

Главы спортивных федераций срочно вызваны в Кремль

Для обсуждения возможных санкций Всемирной антидопинговой организации (WADA) в Кремль срочно вызваны главы спортивных федераций.
МонаВиста 05:34
Политика

Трамп призвал Болтона, Помпео и Перри дать показания по импичменту

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы показания конгрессу в рамках дела об импичменте дали не только те, кого вызывают инициировавшие это демократы, но и госсекретарь Майк Помпео, министр энергетики Рик Перри, и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвейни и другие.
РИА Новости 11:58
Армия и оружие

ВСУ шесть раз за сутки нарушили перемирие в ДНР

Украинские вооруженные формирования за минувшие сутки шесть раз нарушили режим прекращения огня в ДНР.
ИА Новороссия вчера в 01:53
Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз

Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Актуальные Новости 10:50
Политика

СМИ оценили вероятность личной встречи Путина и Зеленского в 2019 году

«Вероятность двусторонней встречи президентов России и Украины близка к 100%», — сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, которому известны детали подготовки мероприятия и российско-украинских переговоров.
URA.Ru 14:35
Происшествия

В МГУ прокомментировали заявление студента о пытках ФСБ

Администрация философского факультета Московского государственного университета «намерена обратиться в правоохранительные органы» в связи с заявлением студента Марата Нигматуллина о пытках сотрудниками спецслужб.
Коммерсантъ 13:13
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Общество

Польских топ-менеджеров задержали за контракты с «Газпромом»

Троих бывших членов правления польской компании EuRoPol GAZ задержали по обвинению в невыгодных контрактах на поставку российского газа.
Lenta.ru 11:24
Происшествия

«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру

В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Украина.ру 10:28
Космос

В метеорите из пустыни Алжира нашли ледяные окаменелости

Метеорит, найденный в алжирской пустыне в 1990 году, помог ученым понять, как формировались первые объекты Солнечной системы.
МИР 24 01:20
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Происшествия

Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.
РБК 13:57
Футбол

В матче Лиги чемпионов ЮФО-СКФО болельщики избили судей и футболистов

Евро-футбол.ру вчера в 14:03
Общество

Шнуров назвал российское общество агрессивным

Музыкант Сергей Шнуров считает, что российское общество стало очень агрессивным из-за того, что его энергия "не выплескивается в созидательный труд".
РИА Новости 11:44
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru 10:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное