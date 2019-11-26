Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован. Однако разработка прогрессивной шкалы — «это серьезная история», передает ТАСС. «Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — отметил он.

Политика Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Экономика Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.

Политика Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.

Общество В Госдуме предложили повысить предельный возраст ректоров до 70 лет В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает повышение предельного возраста ректоров вузов с 65 до 70 лет, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.

Технологии ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.

Спорт Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом.

Общество Медведев оценил возможное освобождение малоимущих россиян от НДФЛ Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).

Наука Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.

Экономика Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.

Происшествия Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.

Теннис Даниил Медведев номинирован на награду АТР Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев номинирован на награду Ассоциации теннисистов-профессионалов, вручаемую самому прогрессирующему игроку сезона.

Гаджеты Стали известны самые популярные смартфоны в России Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.

Политика «Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Общество Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.