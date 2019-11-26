Экономика

ИзвестияИзвестияГреф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован. Однако разработка прогрессивной шкалы — «это серьезная история», передает ТАСС. «Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — отметил он.
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Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

ТАСС13:22

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

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Греф оценил вероятность введения растущей ставки налога на доходы

РЕН ТВ13:35

Греф готов платить «налог на богатых» в размере 20—50 процентов

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Греф считает, что подоходный налог в РФ когда-нибудь должен вновь стать прогрессивным

ПРАЙМ14:00
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Рособоронэкспорт рассказал о новых поставках С-400 Турции

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила лидеру Украине в ходе его визита в республику.
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Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели

Lenta.ru 24 ноября в 17:36
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«Локомотив» проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

Московский "Локомотив" принимал леверкузенский "Байер" в пятом туре Лиги чемпионов.
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Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
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Греф сообщил об обучавшем его после прихода в Сбербанк коуче

После прихода на работу в Сбербанк нынешний президент финансовой организации Герман Греф обращался за помощью к наставнику из числа руководителей некой крупной корпорации.
РБК 13:58
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Помпео отреагировал на сообщения о вмешательстве Украины в выборы США

Госсекретарь США Майк Помпео не стал опровергать сообщения о предполагаемом взломе сервера нацкомитета Демократической партии Украиной, заявив о попытках "многих стран" подорвать американский государственный строй и вмешаться в выборы, сообщает РИА Новости.
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СК возбудил дело о доведении до самоубийства следовательницы в Сочи

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РБК 15:08
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В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
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Гоген Солнцев отреагировал на слухи о тяжелой болезни его жены

В популярных телеграм-каналах появилась информация о страшной болезни супруги актера и шоумена Гогена Солнцева.
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Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным возвращение задержанных кораблей.
РИА Новости 06:51
Технологии

ESET: сотни тысяч россиян стали жертвами вредоносного криптомайнера

Сотни тысяч пользователей в России, Белоруссии, на Украине и в Казахстане стали жертвами модуля для майнинга криптовалюты Monero, говорится в сообщении антивирусной компании ESET.
DP.RU 06:32
Спорт

Россию могут отстранить от международных соревнований на 4 года

В комитете считают, что на предстоящих в следующем году Олимпийских играх в Токио российским спортсменам можно разрешить выступить под нейтральным флагом.
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Общество

Медведев оценил возможное освобождение малоимущих россиян от НДФЛ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
ТК Звезда вчера в 14:32
Происшествия

Пять человек погибли в результате землетрясения в Албании

В результате землетрясения в Албании магнитудой 6,4 во вторник, 26 ноября, погибли пять человек.
Известия 02:18
Наука

Вытряхивание воды из ушей может привести к повреждению мозга ребёнка

В ходе новой научной работы исследователи провели тесты на 3D-моделях, во время которых у маленьких детей зафиксировали 10-кратное превышение критического ускорения, которое создается при встряхивании над силой тяжести по отношению к размеру ушей, что может привести к повреждению головного мозга.
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Итальянский банк представил самый пессимистичный прогноз по ВВП России

Банк опубликовал глобальный макропрогноз, из которого следует, что ВВП России вырастет только на 1,1% в 2020 году (после столь же низкого роста в 2019 году) и на 1,4% в 2021 году.
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Происшествия

Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования

Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.
РБК 13:57
Теннис

Даниил Медведев номинирован на награду АТР

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев номинирован на награду Ассоциации теннисистов-профессионалов, вручаемую самому прогрессирующему игроку сезона.
Российская газета 14:40
Гаджеты

Стали известны самые популярные смартфоны в России

Лидером российского рынка смартфонов стала компания Huawei совместно с суббрендом Honor. Они смогли вытеснить с первого места бренд Samsung.
Вечерняя Москва 14:13
Общество

Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты

Российская газета 04:07
Общество

В России могут ввести маркировку домашних животных

Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 21:17
Игры

Everreach: Project Eden выйдет 4 декабря на РС и Xbox One

Студия Headup Games назвала дату релиза «бюджетной Mass Effect», научно-фантастической ролевой игры Everreach: Project Eden.
Игромания.ру 09:39
Политика

«Нафтогаз» пригрозил с января отбирать транзитный газ

Киев в случае отсутствия транзитного контракта с Газпромом планирует закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
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Наука

Учёные обнаружили вызывающие отвращение к курению клетки мозга

Исследователи из Торонтского университета (Канада) обнаружили клетки мозга, вызывающие отвращение к никотину.
RT на русском вчера в 15:34
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

«На территории РФ американской инспекционной группе проведен показ ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком», — уточнили в министерстве.
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Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
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Новый Mercedes-Benz GLA: первое изображение

Компания Mercedes-Benz опубликовала первый тизер кроссовера GLA второго поколения. На нём новинка изображена в профиль.
Журнал Авто.ру вчера в 08:34
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Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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