Экономика

ИзвестияИзвестияГреф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован. Однако разработка прогрессивной шкалы — «это серьезная история», передает ТАСС. «Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — отметил он.
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Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

ТАСС13:22

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Известия14:31

Греф оценил вероятность введения растущей ставки налога на доходы

РЕН ТВ13:35

Греф выступил за введение прогрессивного НДФЛ

ГЛАС.RU15:26

Греф готов платить «налог на богатых» в размере 20—50 процентов

Аргументы недели14:48

Главное осторожно, незаметно. Греф допустил рост НДФЛ для богатых в 4 раза

Красная весна15:49

Греф считает, что подоходный налог в РФ когда-нибудь должен вновь стать прогрессивным

ПРАЙМ14:00
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 16:27, Ашберн
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Происшествия

Двое детей погибли в Крыму от отравления неизвестным веществом

Главной версией следствия пока является отравление веществом неясной этиологии.
Известия 14:37
Музыка

Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить

Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.
РИА Новости 23 ноября в 04:12
Космос

«Роскосмос» обнаружил неисправность в модуле корабля «Прогресс МС-13»

Профиль вчера в 05:45
Армия и оружие

Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»

Известия 07:41
Недвижимость

Не менее 80% домов на Рублевке названы морально устаревшими

РБК 07:46
Экономика

Сбербанк: россияне в среднем платят за ЖКХ 3826 рублей

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года платеж увеличился на 3%. В среднем, по оценке специалистов, на ЖКХ уходит 9% семейного бюджета.
Коммерсантъ 07:57
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов подписал контракт на супербой с американцем Тони Фергюсоном.
Газета.Ru 04:49
Спорт

МОК прокомментировал рекомендации WADA по отстранению России

Накануне комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года: запретить принимать крупные турниры, лишить сборную возможности выступать под своим флагом, а до соревнований допускать только "чистых" спортсменов.
РИА Новости 09:01
Экономика

В 2020 году ожидают экономический кризис

Как сообщает ИА «MagadanMedia», в России с массовыми беспорядками и перебоями в поставках продовольствия надвигается кризис.
Независимый публицист 06:06
Армия и оружие

Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Известия 14:50
Общество

Иркутский губернатор не видит смысла повышать зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплат бюджетникам.
News.ru 10:33
Политика

США заморозили военную помощь Украине в день беседы Трампа с Зеленским

Административно-бюджетное управление администрации президента США (OMB) выпустило документ о заморозке военной помощи Украине вечером 25 июля, в день разговора американского лидера Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN со ссылкой на документы, поступившие в комитет по бюджету палаты представителей.
РБК 15:41
Армия и оружие

Смертоносная «Гадюка» для Су-57 «случайно» попала на фото

Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-57 получит ракету класса «воздух-воздух», основанную на Р-77 «Гадюка», которая недавно попала на снимок в ходе посещения конструкторского бюро (КБ) «Вымпел» мэром Москвы Сергеем Собяниным, пишет The Drive.
Lenta.ru 16:23
Происшествия

В Тамбове из-за наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина

Согласно сообщению МЧС, кроме одного погибшего из-за ДТП, есть еще пятеро пострадавших.
РБК 12:35
Финансы

Украинская гривна обновила четырехлетний максимум

Украинская гривна сегодня, 26 ноября, по официальному курсу Нацбанка обновила четырехлетний максимум, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:47
Общество

Нацбанк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда

Национальный банк Украины в середине 2020 года завершит обновление банкнотно-монетного ряда национальной валюты гривны, который будет более защищен от подделок, заявил во вторник директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.
ПРАЙМ 05:33
Фигурное катание

Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
Футбол

Сёмин извинился перед болельщиками «Локомотива» за матч с «Байером»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин попросил прощения у болельщиков команды за игру в матче пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером».
RT на русском 15:53
Политика

Новак и Миллер приехали к Путину после его разговора с Зеленским

Министр энергетики России Александр Новак и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер во вторник приехали в подмосковную резиденцию президента России.
Интерфакс 07:56
Происшествия

«Шла к гинекологу, попала в порно» — в одесской больнице установили скрытую камеру

В Одесском областном онкологическом диспансере, расположенном в крупном микрорайоне Слободка в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера, записи с которой продавали за рубеж для размещения на порносайтах.
Украина.ру 10:28
Происшествия

В Доминикане автобус с российскими туристами попал в аварию

Автобус, в котором находились российские туристы, столкнулся с грузовиком в Доминикане, сообщает газета Diario Libre.
Коммерсантъ 15:54
Экономика

Жители Колымы в среднем хранят в банках 317 тысяч рублей

Из упомянутых 82 регионов на третьем месте жители Магаданской области со средним вкладами 317,9 тыс. рублей, следом идут: Камчатка (260,9), Сахалин (248,0) и Чукотка (228,9 тыс. рублей).
REGNUM 24 ноября в 22:11
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Армия и оружие

Отказ от закупки Су-57 Индией назвали роковой ошибкой

Avia.pro вчера в 04:48
Общество

Правительство России обязало открыть подвалы домов для животных

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее держать продухи (отверстия для циркуляции воздуха) подвальных помещений многоквартирных домов открытыми, чтобы обеспечить проход бездомных животных.
РИА Новости 07:40
Общество

Дурова вызвали в суд по делу о криптовалюте Telegram

ТАСС 13:58
Политика

Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским с вероятностью, близкой к 100 процентам.
Lenta.ru 15:24
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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