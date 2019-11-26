Экономика

ИзвестияИзвестияГреф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Греф подчеркнул, что налог со временем должен быть расклассирован. Однако разработка прогрессивной шкалы — «это серьезная история», передает ТАСС. «Я бы двигался здесь очень аккуратно, плавно, чтобы нащупать границы чувствительности», — отметил он.
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с чего всё началось

Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что в России надо со временем ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Такое мнение он высказал на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".
ТАССвчера в 13:22

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Греф считает, что прогрессивный НДФЛ в России должен быть когда-нибудь введен

ТАССвчера в 13:22

Греф заявил о необходимости когда-нибудь ввести прогрессивный НДФЛ

Известиявчера в 14:31

Греф оценил вероятность введения растущей ставки налога на доходы

РЕН ТВвчера в 13:35

Греф выступил за введение прогрессивного НДФЛ

ГЛАС.RUвчера в 15:26

Главное осторожно, незаметно. Греф допустил рост НДФЛ для богатых в 4 раза

Красная веснавчера в 15:49

Греф готов платить «налог на богатых» в размере 20—50 процентов

Аргументы неделивчера в 14:48

Либералы хотят превратить РФ в Бразилию и вернуть 1990-е годы – Делягин

REGNUM03:20
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Общество

Власти Кипра лишили Дерипаску гражданства

Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.
REGNUM 03:43
Политика

Госдума: Apple признала Крым российским

Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Российская газета 03:57
Общество

Житель Ижевска попытался продать за рубеж секретные разработки ВКС

Житель Ижевска пытался продать за рубеж информацию, которая касалась секретных разработок в военно-космической сфере.
Российская газета 02:33
Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Спорт

В Кремле назвали нерадостными рекомендации WADA по России

По словам спикера Кремля, спортивные власти России "были, есть и будут максимально открыты" для взаимодействия с международным спортивным сообществом, а также WADA.
Московский Комсомолец 04:12
Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия

Арестованы двое обвиняемых в убийстве главы ингушского Центра «Э»

РИА Новости 02:57
Общество

В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным

Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
ТАСС вчера в 22:30
Происшествия

В Туле сработало взрывное устройство, есть пострадавший

Мужчина пострадал при взрыве неизвестного устройства в Туле, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.
Российская газета 03:52
Происшествия

СКР начал проверку после ДТП с российскими туристами в Доминикане

После проверки будет решён вопрос о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Говорит Москва 03:30
Общество

В Петербурге началось прощание с Людмилой Вербицкой

В актовом зале здания Двенадцати коллегий Санкт-Петербургского университета началась траурная церемония прощания с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой, сообщает ФАН.
RT на русском 04:18
Политика

Медведев подведет итоги работы кабмина в прямом эфире 5 декабря

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 5 декабря подведет итоги социально-экономического развития страны и работы правительства в 2019 году, сообщается на сайте правительства.
РБК 03:46
Политика

Четыре страны потребовали от России уважать суверенитет Украины

Главы внешнеполитических ведомств Украины, Эстонии, Литвы и Швеции сделали заявление, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность украинской стороны.
Газета.Ru вчера в 15:44
Происшествия

В Иркутске наградили подростка, спасшего девочку от педофила

REGNUM 01:11
Космос

На МКС вышли из строя все туалеты

Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться "памперсами", следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
РИА Новости 04:12
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия

Появилось видео с места аварии электрички и автобуса под Астраханью

Российская газета 02:45
Общество

Грозный стал вторым городом в России по качеству жизни

REGNUM 04:19
Политика

Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Газета.Ru 02:11
Политика

Бывший сотрудник ФСО утвержден вице-губернатором Петербурга

В Заксобрании Петербурга сегодня, 27 ноября, согласовали кандидатуру Валерия Пикалёва на должность вице-губернатора, главы администрации губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:17
Футбол

«Локомотив» всухую проиграл «Байеру» в Лиге чемпионов

Команды встречались в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, гости одержали победу со счётом 2:0. Автором первого забитого гола стал полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, отправивший мяч в собственные ворота.
Нева Спорт вчера в 14:47
Культура

Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию

РИА Новости вчера в 20:55
Общество

Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского

Россия не стала обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского 34 тысячи евро, сообщил руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров.
РИА Новости 04:25
Происшествия

Останки шести человек обнаружили в ходе земляных работ в Москве

В центре Москвы во время земляных работ обнаружили останки по меньшей мере шести человек.
Газета.Ru 04:11
Происшествия

Ученик школы в Приморье раздавал одноклассникам ртуть

"Ученик 7 класса школы №3 в поселке Хороль принес в баночке ртуть и раздавал шарики всем желающим", - рассказали в ведомстве.
ТАСС 03:37
Здоровье

Скворцова рассказала, когда начнется подъем заболеваемости гриппом

В декабре начнется подъем заболеваемости гриппом, пик придется на январь - начало февраля.
Российская газета 04:07
Политика

Песков назвал «уткой» заявления о «дестабилизирующей» роли РФ в Ливии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" заявления США о якобы дестабилизирующей роли "военного вмешательства" РФ в деле урегулирования ситуации в Ливии.
РЕН ТВ 04:30
Экономика

Орешкин заявил о страхе бизнеса наращивать прибыль

Орешкин отметил, что мотивация предприятий для повышения производительности — это в том числе вопрос отношения к бизнесу и прибыли.
РБК 03:48
Армия и оружие

Британии предрекли полное поражение в случае войны с Россией

Британские сухопутные войска потерпят полное поражение в случае военного столкновения с Россией в Восточной Европе, об этом говорится в докладе аналитиков из Королевского Объединенного института оборонных исследований.
REGNUM 01:32
Политика

Путин пока не планирует посещать экономический форум в Давосе — Песков

Президент России Владимир Путин пока не планирует принимать участие в экономическом форуме в Давосе, который состоится в январе 2020 года.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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