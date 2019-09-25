Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Политика Германия получила послание Путина по РСМД В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Общество Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.

Политика Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.

Армия и оружие США развертывают танковый батальон на границе Литвы с Белоруссией Известно, что на территорию республики США отправили около 500 военных, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», а также другие виды военного транспорта.

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.

Космос С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ» Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.

Здоровье Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Авто Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.

Политика Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Армия и оружие СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.

Происшествия В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Политика Украине предложили способ заработать на «плохой России» Экс-глава Министерства транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев должен воспользоваться рынками сбыта и возможностью осуществлять транзит, которые предлагает «плохая Россия».

Единоборства Британский боец MMA нокаутировал соперника за три секунды Поединок прошел между бойцом смешанного стиля (MMA) Рикки Уайаттом, который нокаутировал своего соперника Янника Мезеповса всего за три секунды.

Киберспорт Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.

Армия и оружие В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.

Экономика Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.

Экономика В Ленобласти начнут строительство Балтийского вагоноремонтного завода В деревне Захонье в Волосовском районе сегодня пройдет закладка первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода.