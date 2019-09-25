Политика

РИА НовостиРИА НовостиГреф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф рассказал о необходимости «революции госуправления» в России

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Греф призвал ломать модель государственного управления

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Греф предрек первую мировую революцию госуправления

Московский Комсомолец07:41

Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

РИА Новости05:54

Греф предрек первую революцию госуправления

Банки.ру05:31
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Политика

Германия получила послание Путина по РСМД

В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
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Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР

Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
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Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
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США развертывают танковый батальон на границе Литвы с Белоруссией

Известно, что на территорию республики США отправили около 500 военных, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», а также другие виды военного транспорта.
ГЛАС.RU 11:15
Политика

Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Космос

С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»

Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
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Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков

В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
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Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Транспорт

В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости

РИА Новости 06:54
Политика

Глава ЦИК обвинила депутатов ЕР во вмешательстве в выборы в Петербурге

BFM.ru 08:22
Авто

Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей

Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.
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Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Политика

Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:14
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СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
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Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Газета.Ru 10:54
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В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси

Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 11:13
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Украине предложили способ заработать на «плохой России»

Экс-глава Министерства транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев должен воспользоваться рынками сбыта и возможностью осуществлять транзит, которые предлагает «плохая Россия».
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Следователь по делу актера Устинова решил уволиться

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Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии

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Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

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В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна

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Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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