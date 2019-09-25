Политика
РИА НовостиГреф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить74
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Политика
Зеленский показал фото с Трампом
Rambler News Service 09:33
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Политика
Лавров обсудил с Зеленским ситуацию в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке ситуацию в Донбассе.
RT на русском 09:47
Армия и оружие
США развертывают танковый батальон на границе Литвы с Белоруссией
Известно, что на территорию республики США отправили около 500 военных, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», а также другие виды военного транспорта.
ГЛАС.RU 11:15
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Космос
С Байконура запущена последняя ракета «Союз-ФГ»
Ракета «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» и тремя членами экипажа на борту стартовала с космодрома Байконур.
Известия 10:30
Здоровье
Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков
В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM 04:35
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Авто
Электрический Volvo XC40 станет одной из самых безопасных моделей
Отмечается, что электрифицированная версия станет «одной из самых безопасных на дороге» благодаря усиленной лобовой конструкции.
32CARS.ru 04:04
Политика
Россия прокомментировала стенограмму разговора Трампа с Зеленским
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Lenta.ru 11:14
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Происшествия
В Барнауле у пассажирского Boeing при посадке загорелась стойка шасси
Стойка шасси загорелась при посадке самолета Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 11:13
Политика
Украине предложили способ заработать на «плохой России»
Экс-глава Министерства транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что Киев должен воспользоваться рынками сбыта и возможностью осуществлять транзит, которые предлагает «плохая Россия».
iReactor вчера в 23:47
Единоборства
Британский боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Поединок прошел между бойцом смешанного стиля (MMA) Рикки Уайаттом, который нокаутировал своего соперника Янника Мезеповса всего за три секунды.
iReactor вчера в 14:03
Футбол
«Краснодар» объявил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка России с «Нижним Новгородом»
25 сентября в рамках 1/16 финала Кубка России футбольный клуб «Краснодар» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом».
Кубанские новости 11:07
Киберспорт
Destiny 2 перед выходом Shadowkeep уйдёт на 24-часовую профилактику
Bungie объявила, что перед релизом расширения «Обитель теней» (Shadowkeep) для Destiny 2 проведёт масштабную 24-часовую профилактику серверов — причём не только во второй части, но и в первой.
Игромания.ру 10:56
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии
26-летняя модель Алена Шишкова ответила на обвинения в анорексии.
Вечерний курьер 08:46
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Российская газета вчера в 10:42
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Армия и оружие
В России разработана крылатая ракета «Оникс-М» с дальностью 800 км
Отмечается, что максимальная дальность "Оникс-М" составляет 800 км. Кроме того, ракета характеризуется повышенной точностью поражения морских и наземных целей, а также улучшена защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru вчера в 20:45
Экономика
Путин заявил, что ЦБ «подкрутил» инфляцию
Президент России Владимир Путин заявил, что снижение инфляции в стране можно отчасти объяснить "подкруткой" ЦБ макроэкономических показателей.
Газета.Ru 11:09
Экономика
В Ленобласти начнут строительство Балтийского вагоноремонтного завода
В деревне Захонье в Волосовском районе сегодня пройдет закладка первого камня в основание Балтийского вагоноремонтного завода.
Online47.ru 03:39
Здоровье
Баня против гриппа: лучшие парильщики Екатеринбурга рассказали, как вспотеть, чтобы не заболеть
Екатеринбург Онлайн 08:52
Политика
Германия выдала визы жителям Донбасса с российскими паспортами
Германия выдает шенгенские визы жителям самопровозглашенных республик Донбасса с новыми российскими паспортами.
Фонтанка.Ру вчера в 10:28