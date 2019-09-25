Политика

РИА НовостиРИА НовостиГреф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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«Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления», — сказал Греф (трансляция велась
 на YouTube-канале Счетной палаты).
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