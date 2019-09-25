Политика
РИА НовостиГреф заявил о необходимости проведения революции госуправления
Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Читать в источнике
Оценить68
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:01, Вашингтон
Политика
Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Здоровье
Препарат AMG 510 сократил развитие рака легких в 54% случаев
AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Финансы
Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам
Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Происшествия
В пермской колонии заключенные избили и изнасиловали осужденного
В исправительной колонии №9 города Соликамск (Пермский край) изнасиловали и избили осужденного.
URA.Ru 08:59
Политика
Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Происшествия
В Омске загорелось здание медицинского колледжа
В Омске произошел пожар в медицинском колледже, расположенном на улице Дианова.
РБК 10:52
Происшествия
В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец
Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
РИА Новости 10:41
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Политика
Доллар растет на фоне усиления рисков
Доллар снова укрепляется благодаря статусу защитного актива Утром в Европе в среду курс доллара нивелировал большую часть потерь, понесенных во вторник, поскольку трейдеры оценивают риски, связанные с торговлей, Brexit и политическим шумом в Вашингтоне.
Profinance.ru 03:58
Футбол
«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России
Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Политика
Трамп поставил ультиматум Европе из-за помощи Украине
Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, сообщив о своем решении блокировать выделение помощи Украине.
Южный Федеральный вчера в 12:27
Наука
Редкое деление клеток объяснило снижение заболеваемости раком у пожилых людей
Американские биологи обнаружили, что с возрастом стволовые клетки в организме человека начинают делиться реже и подтвердили это на образцах ткани из разных отделов кишечника.
N+1 06:45
Технологии
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
Aobe.ru 08:00
Происшествия
СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах
На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
РБК 09:35
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Экономика
В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России
Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
Общество
Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби
Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
Интерфакс 07:53
Происшествия
Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима
Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
Интерфакс 08:51
Хоккей
Павел Дацюк провел дебютный матч за «Автомобилист»
24 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства Континентальной Хоккейной Лиги состоялась встреча между подмосковным «Витязем» и «Автомобилистом», главным событием которой стало возвращение на большой лед мировой звезды Павла Дацюка.
REGNUM 02:52
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 100 килограммов
После потери лишних килограммов Джессика помолодела лет на 15.
Popcake 07:42
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар»
ТАСС вчера в 13:02
Футбол
В «Монако» назвали Головина Александром Великим
Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
RT на русском 10:38