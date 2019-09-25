Политика

РИА НовостиРИА НовостиГреф заявил о необходимости проведения революции госуправления

Четвертая промышленная революция привнесла в жизнь большое количество новых технологий, поставив все государства перед необходимостью провести первую революцию государственного управления, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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Греф рассказал о необходимости «революции госуправления» в России

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Греф заявил о необходимости проведения революции госуправления

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Греф призвал ломать модель государственного управления

News.ru06:19

Греф предрек первую революцию в госуправлении

Известия05:59

Греф предупредил о революции государственного управления

РБК06:54

Греф предрек первую революцию госуправления

Банки.ру05:31
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Политика

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
РБК 10:06
Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
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AMG 510 – новое лекарство от рака легкого Самая высокая доза AMG 510 позволила сократить рост опухоли у 7 из 13 пациентов, как показало изучение первых томографичеких изображений после лечения, в то время как у оставшихся 6 пациентов болезнь была стабильной.
Газета Йошкар-Ола вчера в 02:43
Финансы

Минфин поддержал идею отрицательных ставок по валютным депозитам

Минфин поддерживает инициативу о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте и видит в этом одну из мер, направленных на дедолларизацию банковской системы.
Российская газета 07:57
Политика

Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН

Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Происшествия

В пермской колонии заключенные избили и изнасиловали осужденного

В исправительной колонии №9 города Соликамск (Пермский край) изнасиловали и избили осужденного.
URA.Ru 08:59
Политика

Мадуро подарил Путину копию сабли Боливара

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Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову

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Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
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Происшествия

В Омске загорелось здание медицинского колледжа

В Омске произошел пожар в медицинском колледже, расположенном на улице Дианова.
РБК 10:52
Происшествия

В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец

Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.
РБК 08:21
Политика

Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России

РИА Новости 10:41
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru вчера в 08:15
Политика

Доллар растет на фоне усиления рисков

Доллар снова укрепляется благодаря статусу защитного актива Утром в Европе в среду курс доллара нивелировал большую часть потерь, понесенных во вторник, поскольку трейдеры оценивают риски, связанные с торговлей, Brexit и политическим шумом в Вашингтоне.
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«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в Кубке России

Матч 1/16 финала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Енисеем» завершился волевой победой петербургского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный».
РБК 10:54
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РИА Новости вчера в 08:00
Политика

Трамп поставил ультиматум Европе из-за помощи Украине

Президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами, сообщив о своем решении блокировать выделение помощи Украине.
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Наука

Редкое деление клеток объяснило снижение заболеваемости раком у пожилых людей

Американские биологи обнаружили, что с возрастом стволовые клетки в организме человека начинают делиться реже и подтвердили это на образцах ткани из разных отделов кишечника.
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Технологии

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам

Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.
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Происшествия

СК начал обыски в Москве и Петербурге из-за мошенничества в медцентрах

На территории Москвы и Санкт-Петербурга проводятся около 40 обысков в рамках дела о мошенничестве, связанном с постановкой ложных диагнозов медцентрами, сообщается на сайте Следственного комитета России.
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Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
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В Подмосковье возле газопровода нашли пакеты со взрывчаткой

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В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России

Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
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Mattel выпустила гендерно-нейтральную куклу Барби

Американская компания Mattel Inc. выпустила линейку кукол Барби, которым можно выбрать пол.
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Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима

Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.
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24 сентября в рамках очередного игрового дня регулярного первенства Континентальной Хоккейной Лиги состоялась встреча между подмосковным «Витязем» и «Автомобилистом», главным событием которой стало возвращение на большой лед мировой звезды Павла Дацюка.
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Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
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Пресс-служба футбольного клуба «Монако» выпустила отчёт о победе над «Ниццей» в матче седьмого тура французской Лиги 1 с заголовком в честь полузащитника Александра Головина.
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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