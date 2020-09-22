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РБК
РБК

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.В источнике
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Газета.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Газета.Ru06:15
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
Известия

Греф призвал сократить количество налогов и ставки по ним

Известия06:21
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
РБК

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

РБК05:54
Вести.Ru

Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка

Вести.Ru05:08
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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