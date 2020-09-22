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Вести.Ru
Вести.Ru

Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка

Налог на крупные вклады затронет 1-2% вкладчиков Сбербанка, сообщил президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия 24".В источнике
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Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум до 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
Газета.Ru

Греф выступил за снижение налогов в России

Газета.Ru06:15
Известия

Греф призвал сократить количество налогов и ставки по ним

Известия06:21
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
РБК

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

РБК05:54
Вести.Ru

Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка

Вести.Ru05:08
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19

Землетрясение ощущалось в 392 населенных пунктах Приангарья и Бурятии

Толчки мощного землетрясения магнитудой 5,9 ощущались на территории почти 400 населенных пунктов в Иркутской области и Республике Бурятии, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
РИА Новости03:22
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Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения COVID-19

Распространение коронавируса в России прекратится через 9–12 месяцев, если за это время 70–80% населения сделает прививку, сообщил в ходе пресс-конференции директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости06:29
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Конкурсную программу Московского кинофестиваля составили 13 фильмов

Ранее организаторы ММКФ сообщили, что в основную конкурсную программу вошли российско-азербайджанская картина "Дочь рыбака" Исмаила Сафарали, фильм "Как сыр в масле" израильского режиссера Гура Бентвича, румынская "Предвыборная кампания" Мариан Кришан, "Растворяться" южнокорейского режиссера Ким Ки Дука, снятая на русском языке, а также "Гипноз" Валерия Тодоровского.
ТАССвчера в 06:19
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Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Белорусский омоновец выиграл у NEXTA суд из-за видео с проститутками

10 сентября суд Минского района удовлетворил иск омоновца и обязал администратора Telegram-канала опровергнуть недостоверную информацию и выплатить компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских рублей (более 73 тысяч российских).
Lenta.ru06:44
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Александр Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области

Брянск, 22 сентября 2020, 13:52 — REGNUM Александр Богомаз официально вступил в должность губернатора Брянской области, церемония инаугурации состоялась 22 сентября во Дворце культуры Брянского машиностроительного завода, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM06:52
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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