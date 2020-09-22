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РБК
РБК

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.В источнике
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РИА Новости

Греф считает, что повышением налогов экономического роста не ускорить

РИА Новости08:29
Вести.Ru

Греф: нужно упрощать налоговое администрирование, сокращать количество налогов

Вести.Ru08:50
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
Известия

Греф призвал сократить количество налогов и ставки по ним

Известия06:21
РБК

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

РБК05:54
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19

Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год
Честный рейтинг букмекеров05:47

В Крыму 29 населенных пунктов переведены на подвоз воды

Симферополь, 21 сентября 2020, 11:15 — REGNUM 29 населенных пунктов в Республике Крым переведены на почасовую подачу и подвоз воды, по данным на 21 сентября, об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на заседании оперштаба по вопросам водоснабжения.
REGNUMвчера в 04:15
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Неизвестную пленку со съемок фильма «Андрей Рублев» выставят на торги

Неизвестную ранее пленку-кинолетопись, сделанную на съемках фильма "Андрей Рублев" режиссера Андрея Тарковского, выставят на торги в Москве, сообщили в пресс-службе аукционного дома "12й стул".
Интерфакс07:42

Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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Lil и gpK~ выступят за VP.Prodigy на OGA Dota PIT S3

Украинский киберспортсмен Илья Lil Ильюк присоединился к составу VP.Prodigy по Dota 2. Он временно заменил Альберта eine Гараева, который выступал за команду с момента ее создания.
CyberSport.ru06:00

Нарышкин заявил об активности Запада в раскручивании «дела Навального»

Главная цель раскручивания "дела Навального" для некоторых стран Запада — блокировка строительства "Северного потока — 2", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
РИА Новости05:16
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Новый Opel Mokka оценен в евро

Электрическая версия нового кроссовера – Mokka-e, которая станет доступна в Европе с момента рыночного дебюта модели – оценена минимум в 32 990 евро.
Движок08:40