Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России
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Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.В источнике
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