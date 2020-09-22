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РБК
РБК 

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

Любые действия по повышению налоговой нагрузки сокращают конкурентные преимущества, которые имеет Россия, заявил глава Сбербанка Герман Греф, отвечая в интервью телеканалу «Россия 24» на вопрос о последствиях распространения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на проценты по депозитам.В источнике
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РИА Новости

Греф считает, что повышением налогов экономического роста не ускорить

РИА Новости08:29
Вести.Ru

Греф: налог на крупные вклады коснется 1-2% вкладчиков Сбербанка

Вести.Ru05:08
Коммерсантъ

Греф призвал сократить количество налогов в России

Коммерсантъ06:54
Известия

Греф призвал сократить количество налогов и ставки по ним

Известия06:21
РБК

Греф заявил о необходимости снизить число налогов в России

РБК05:54
Интерфакс

Греф заявил, что налог на крупные вклады коснется максимум 2% вкладчиков Сбербанка

Интерфакс07:02
ТАСС

Греф заявил, что налог на большие вклады коснется не более 2% вкладчиков Сбербанка

ТАСС05:19

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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Луганскую Республику дважды за сутки обстреляли украинские военные

Перемирие на линии боевого соприкосновения в Луганской Народной Республике дважды за сутки нарушили подразделения ВСУ, 22 сентября сообщает представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК.
ИА Красная Весна02:25
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США создадут коалицию против Nord Stream 2

Немецкое издание Bild сообщает, что Майк Помпео в интервью сообщил, что в Вашингтоне хотят сформировать коалицию, противодействующую строительству газопровода «Северный поток – 2».
CT news04:00
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Зарплата Луиса Суареса в «Атлетико» составит 9 млн евро в год

Луис Суарес, выступающий за футбольный клуб "Барселона", в скором времени перейдёт в мадридский "Атлетико" По данным информационного издания "Marca", в ближайшее время стороны заключат трудовой договор, согласно которому уругваец будет выступать за команду в течении двух лет, а его зарплата будет составлять 9 миллионов евро в год.
Честный рейтинг букмекеров05:47

Россиян предупредили об изменении ситуации с коронавирусом в регионах

Регионы России распределили в группы по цветам — красный, желтый, зеленый, светло-зеленый, каждая из которых имеет индекс распространения коронавируса, передает ФАН со ссылкой на специалиста по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна.
Народные новости20 сентября в 05:08
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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