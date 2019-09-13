Старая модель управления не подходит для решения сегодняшних проблем, ключевая проблема сегодня - это отсутствие бизнес-модели экономического роста в России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.

Греф заявил об отсутствии бизнес-модели экономического роста в России

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