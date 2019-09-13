Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Московского финансового форума, сообщает корреспондент РБК.

с чего всё началось

Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам

Футбол Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.

Баскетбол Испанцы стали первыми финалистами чемпионата мира по баскетболу Сборная Испании обыграла команду Австралии и вышла в финал чемпионата мира по баскетболу. Встреча завершилась со счетом 95:88.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Шоу-бизнес Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Армия и оружие В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там.

Политика Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Энергетика Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.

Футбол «Локомотив» благодаря голу Крыховяка обыграл «Сочи» Единственный мяч забил Гжегож Крыховяк на 20-й минуте встречи. «Локомотив» набрал 17 очков и расположился на четвертом месте в таблице РПЛ.

Происшествия Число жертв аварии с автобусом под Ярославлем выросло до восьми Количество погибших в результате столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля на дороге Ярославль-Иваново в Ярославской области увеличилось до восьми, сообщили "Интерфаксу" в региональном правительстве.

Политика МИД РФ назвал дезинформацией заявление сестры Пола Уилана Министерство иностранных дел РФ назвало дезинформацией заявление Элизабет Уилан, которая назвала незаконным содержание под стражей ее брата Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.

Шоу-бизнес В Сети появились видео со свадьбы Собчак и Богомолова В Сети появились видео со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и кинорежиссера Константина Богомолова.

Наука Из стволовых клеток человека вырастили эмбрионоподобные структуры 13.09.2019 Исследования, в результате которых возникают сложные искусственные эмбрионоподобные структуры, сегодня проводятся многими учеными.

Религия РПЦ опровергла слухи о зарплате священников в 1 млн рублей В Русской православной церкви заявили, что слухи о зарплате ее священников в размере 1 млн рублей противоречат действительности.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Политика Обиделись на Мединского. Посла России вызвали в МИД Чехии Ссылаясь на Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Россией и Чехией, заместитель чешского министра иностранных дел Алеш Хмеларж заявил, что Прага выполняет соглашение, а Москва — нет, и выразил в адрес РФ протест.

Армия и оружие Эстонцы создали робота-ракетоносца Эстонцы создали робота, умеющего запускать американские переносные противотанковые ракеты «Джавелин».

Музыка Рекордное количество зрителей собрал «Ленинград» на «Ростов-Арене» Концерт состоялся в пятницу вечером на стадионе «Ростов-Арена». Послушать вживую песни пришли более 46 тысяч человек.

Шоу-бизнес Актера Александра Балуева прооперировали Популярный советский и российский актер Александр Балуев был госпитализирован в одну из столичных клиник.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Энергетика Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть 13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.