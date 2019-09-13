Экономика
РБКГреф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
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с чего всё началось
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Московского финансового форума, сообщает корреспондент РБК.РБКвчера в 04:35
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Греф назвал ключевую проблему российской экономики со времен Александра Второго
Банки.рувчера в 03:40
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