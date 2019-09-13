Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф на пленарной сессии Московского финансового форума, сообщает корреспондент РБК.

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Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам

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