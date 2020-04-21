Экономика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаГреф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян. Он прокомментировал сообщения, которые появились в СМИ в середине апреля.
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Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новости08:29

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАСС07:38

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Комсомольская правда08:12

Греф: у государства «нет резона» для изъятия вкладов россиян

Коммерсантъ08:11

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфакс08:17

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия07:28

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК07:25
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Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

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Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
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WhatsApp увеличит число участников видеозвонков

Если раньше в голосовом звонке или видеозвонке могли участвовать четыре человека, то теперь лимит расширен до восьми.
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
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Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин в России

Падение оптовых цен на бензин в России не повлияет на розничную стоимость топлива.
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Отмечается, что даже малые дозы вакцины доказывали свою эффективность, полностью или частично защищая обезьян от заражения коронавирусом.
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Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин

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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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