Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,7K

Общество Релиз игры Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса Релиз игры Death Stranding студии Студия Kojima Productions на ПК перенесен на 14 июля из-за ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает News.ru со ссылкой на студию.

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Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,9K

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Экономика Экономист прогнозирует в скором времени обнищание россиян Экономист прогнозирует усиление роли контролирующих и бюрократических структур.