Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксГреф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
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Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новости08:29

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия07:28

Греф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян

Комсомольская правда08:12

Греф: у государства «нет резона» для изъятия вкладов россиян

Коммерсантъ08:11

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАСС07:38

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфакс08:17

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК07:25
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Энергетика

Медведев предложил продавать российскую нефть по принципу take or pay

"С учетом опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay", - написал Медведев, добавив, что российская сторона готова обсуждать такой вариант с партнерами.
Московский Комсомолец вчера в 17:14
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Культура

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

РБК 09:20
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Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Музыка

Борис Гребенщиков опубликовал песню «Не выходи за дверь»

Российский музыкант Борис Гребенщиков опубликовал на своем YouTube-канале видеоролик с песней «Не выходи за дверь».
Ридус 08:04
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Общество

Релиз игры Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса

Релиз игры Death Stranding студии Студия Kojima Productions на ПК перенесен на 14 июля из-за ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает News.ru со ссылкой на студию.
Rambler News Service 08:15
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
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Общество

Коронавирус выявлен на 37 территориях Нижегородской области

Факты заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19) выявлены на территории 37 районов и городских округов Нижегородской области.
Бизнес News. Время зарабатывать 09:04
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Общество

Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными

Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
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Футбол

«Рубин» продолжает претендовать на Шатова

«Рубин» сохраняет интерес к полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову.
Sports.ru 08:59
Происшествия

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть.
ТАСС 09:00
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
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Экономика

Миллиардер Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК сравнил положение своего бизнеса с тонущим кораблем.
Ведомости 04:46
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Общество

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
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Происшествия

В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
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Здоровье

Причиной вспышки кори в Тосненском районе стали непривитые жители

Как пояснили Online47 в Роспотребнадзоре по Ленинградской области, источником вспышки кори стали непривитые жители.
Online47.ru 08:43
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Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
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Космос

В космосе впервые заметили слияние черных дыр разной массы

Астрономы впервые зафиксировали слияние черных дыр разной массы.
МИР 24 09:20
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Экономика

Москва выделила гранты для владельцев коммерческой недвижимости

Столичные власти выделили 13,2 млрд руб. на гранты для владельцев коммерческой недвижимости, которые снизят арендную ставку для предпринимателей.
РБК 06:29
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Общество

В Москве не планируют вводить пропуска для пешеходов

Введение пропусков для пешеходов не планируется на территории Москвы на время действия режима повышенной готовности из-за коронавируса.
ТАСС 05:40
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Происшествия

Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей

По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
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Экономика

Греф назвал выгодной сделку по покупке правительством акций Сбербанка

Покупка акций Сбербанка у ЦБ является «исключительно выгодной сделкой» для правительства, рассказал председатель правления кредитной организации Герман Греф в эксклюзивном интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру».
Rambler News Service 08:33
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Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
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Экономика

ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
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Происшествия

В красноярском глазном центре почти у 90 человек выявили коронавирус

Почти 90 пациентов и медицинских работников глазного центра в Красноярске, временно закрытого из-за пандемии коронавируса, заболели COVID-19, сообщает региональный главк Роспотребнадзора.
РИА Новости 09:10
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Общество

В России принято постановление о максимальных выплатах безработным

По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
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Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
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Экономика

Экономист прогнозирует в скором времени обнищание россиян

Экономист прогнозирует усиление роли контролирующих и бюрократических структур.
Аргументы недели 08:31
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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Как работают Яндекс.Новости?
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