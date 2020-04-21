Экономика

РБКРБКГреф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
Читать в источнике
Комментировать407

Подробнее о событии

Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

Lenta.ru12:16

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАСС07:38

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новости08:29

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфакс08:17

Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

Газета.Ru10:51

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия07:28

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК07:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7156 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Хоккей

Василий Демченко перешёл в «Монреаль»

До перехода в «Металлург» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.
Чемпионат 11:03
Шоу-бизнес

В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

Lenta.ru 12:00
8
Энергетика

Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти

Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
36
Общество

Эксперт Антипов нашел новые нестыковки в версии Запада о крушении MH17

ФАН 11:22
1
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,1K
Авто

В РФ дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
116
Общество

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости.
Накануне.Ru 19 апреля в 23:09
7,9K
Шоу-бизнес

Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов

Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
6
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетную атаку Израиля в районе Пальмиры

Эхо Москвы 01:30
200
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки

Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
6
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
376
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,4K
Общество

Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
2,1K
Религия

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

ТАСС 09:42
148
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости 19 апреля в 20:15
614
Культура

Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе

Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане.
Ревизор.ру вчера в 08:10
497
Общество

Жительница Краснодара нашла презерватив в пасхальном куличе

Фотографию разрезанного кулича с использованным презервативом внутри женщина продемонстрировала подписчикам популярного городского паблика «Типичный Краснодар».
Инфо24 09:14
3
Общество

«Октоберфест» отменили из-за коронавируса

Власти Баварии приняли решение отменить в этом году «Октоберфест» из-за распространения коронавируса.
НТВ 03:53
12
Политика

Минсельхоз РФ опроверг Лукашенко: запрета на экспорт гречки нет

Минск, 21 апреля 2020, 18:51 — REGNUM «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — проинформировала сегодня, 21 апреля пресс-службы Минсельхоза России.
REGNUM 11:51
527
Здоровье

В Роспотребнадзоре посоветовали, как лечиться от коронавируса дома

Люди с благоприятным течением коронавирусной инфекции могут выздороветь и дома, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского.
Известия Мордовии 09:54
36
Происшествия

Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
15
Происшествия

Известного террориста «Исламского государства» задержали в Испании

Известного своей жестокостью и объявленного в международный розыск члена «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) задержали в Испании.
Lenta.ru 10:38
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
87
Здоровье

Moscow Times: в России умер первый врач, заразившийся коронавирусом

В России умер первый врач, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщает Moscow Times со ссылкой на двоих коллег погибшего.
Медиазона 11:03
5
Футбол

Вадим Евсеев: «Карп часто привозит из Молдавии хорошее вино, но ценят его в „Уфе“ все-таки за другое»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился впечатлениями от работы с полузащитником Кэтэлином Карпом.
Спорт-Экспресс 02:24
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
3K
Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Пушков указал, что задачей замглавы минздрава является обеспечение врачей бахилами и защитными средствами.
Инфорос вчера в 00:58
3,7K
Происшествия

В Татарстане возбуждено уголовное дело в отношении ректора КНИТУ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), его подозревают в мошенничестве и служебном подлоге.
ТАСС 11:18
3
Здоровье

Врач рассказал, как отличить коронавирус от простуды

Врач подчеркнул, что это особенности нового вируса, который поражает нервные окончания в полости носа и ротоглотки.
ToDay News Ufa 12:22
303
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное