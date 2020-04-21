22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Хоккей Василий Демченко перешёл в «Монреаль» До перехода в «Металлург» Демченко всю карьеру выступал за «Трактор», начав играть в основном составе челябинского клуба в сезоне-2013/2014.

Энергетика Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье. 36

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,1K

Общество АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева направила письмо главе кабмина России России Михаилу Мишустину с предложенным комплексом мер поддержки в условиях пандемии коронавируса в сфере рынка труда и занятости. 7,9K

Футбол УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются. 376

Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,4K

Культура Андрей Макаревич вступился за сериал о Зулейхе Советский и российский музыкант, лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич ответил в своем facebook всем критикам сериала "Зулейха открывает глаза" о раскулачивании в Татарстане. 497

Общество Жительница Краснодара нашла презерватив в пасхальном куличе Фотографию разрезанного кулича с использованным презервативом внутри женщина продемонстрировала подписчикам популярного городского паблика «Типичный Краснодар». 3

Общество «Октоберфест» отменили из-за коронавируса Власти Баварии приняли решение отменить в этом году «Октоберфест» из-за распространения коронавируса. 12

Политика Минсельхоз РФ опроверг Лукашенко: запрета на экспорт гречки нет Минск, 21 апреля 2020, 18:51 — REGNUM «Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию», — проинформировала сегодня, 21 апреля пресс-службы Минсельхоза России. 527

Здоровье В Роспотребнадзоре посоветовали, как лечиться от коронавируса дома Люди с благоприятным течением коронавирусной инфекции могут выздороветь и дома, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на заместителя директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского. 36

Происшествия Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами. 15

Происшествия Известного террориста «Исламского государства» задержали в Испании Известного своей жестокостью и объявленного в международный розыск члена «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) задержали в Испании.

Общество В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ "ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении. 87