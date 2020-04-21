Экономика
Комсомольская правдаГреф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян. Он прокомментировал сообщения, которые появились в СМИ в середине апреля.
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Экономика
Греф оценил вероятность своего возвращения в правительство
Глава Сбербанка Герман Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство.
Секрет фирмы 07:51
Политика
Россия не вводила ограничений на импорт гречки в страны ЕАЭС
Россия не ограничивала поставки гречихи и гречневой крупы на рынки членов ЕАЭС, включая Белоруссию.
Известия 11:28
Религия
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин умер на 49-м году жизни, сообщается во вторник в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ТАСС 09:42
Общество
Покупателям запретят самостоятельно взвешивать продукты в магазинах
Магазинам следует запретить покупателям делать это самостоятельно.
Нижегородская Правда 07:33
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Авто
Обновленный Hyundai Veloster N обзавелся «роботом»
Hyundai Veloster N по-прежнему приводится в движение 2,0-литровым турбомотором мощностью 253 л.с. Со спортивным пакетом Performance package мощность мотора повышается до 279 л.с. С места до 100 км/ч Veloster N с новой роботизированной КПП ускоряется за 5,6 секунды, что на 0,5 секунды быстрее версии с МКПП.
Тарантас Ньюс 04:37
Общество
Во Владикавказе люди вышли на митинг против режима самоизоляции
ProGorodChelny.ru вчера в 10:13
Общество
В Краснодаре покупатели нашли в куличе презерватив
РИА Новости 10:48
Финансы
Официальные курсы евро и доллара выросли к рублю
Официальные курсы доллара и евро к рублю, установленные Центробанком на 22 апреля, выросли, сообщается на сайте регулятора.
Газета.Ru 08:25
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Общество
У нескольких сотрудников администрации Ленобласти выявили коронавирус
«У нескольких сотрудников администрации Ленобласти подтверждено заболевание коронавирусом», — сообщил глава региона.
RT на русском 10:28
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru вчера в 07:25
Культура
Новый стриминговый сервис HBO MAX заработает 27 мая
Warner Media объявила о запуске своего нового стримингового сервиса HBO MAX с 27 мая.
Русская Планета 10:47
Общество
ТАСС вошел в список системообразующих организаций
Информационное агентство ТАСС, наряду с другими крупными СМИ, телекоммуникационными и IT-компаниями, вошло в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
ТАСС 09:55
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Космос
Пара черных дыр подала необычный гравитационный сигнал
Астрофизики зафиксировали необычные гравитационные волны, которые исходили от слияния двойной черной дыры с неравными массами.
Газета.Ru 09:54
Экономика
Фондовый рынок США открылся в минусе
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 17:11 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США открылись в «красной зоне» 21 апреля, на следующий день после крушения фьючерсов на нефть WTI.
REGNUM 10:11
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Политика
Правительство Грузии приняло решение продлить режим ЧП до 22 мая
Правительство Грузии приняло решение продлить режим чрезвычайного положения до 22 мая и отправило соответствующее обращение к президенту.
RT на русском 09:25
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20