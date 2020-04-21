Экономика
Комсомольская правдаГреф заявил о невозможности изъятия вкладов россиян
Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян. Он прокомментировал сообщения, которые появились в СМИ в середине апреля.
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Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Общество
Губернатор Свердловской области попросил у президента денег на дороги
Екатеринбург в эфире вчера в 09:04
Транспорт
РЖД изменили правила покупки билетов
Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге.
РИА Новости вчера в 17:05
Единоборства
СМИ назвали самого высокооплачиваемого бойца в истории UFC
Топ-25 самых высокооплачиваемых бойцов в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) возглавил Конор Макгрегор, сообщает The Sun.
Известия 00:26
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Кино
Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США
Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН вчера в 19:20
Общество
Жителям Вологодской области разрешили выезжать на дачи
В Вологодской области жителям разрешили выезжать на собственные дачи, но с соблюдением ряда условий.
DP.RU вчера в 15:19
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Политика
Трамп подписал указ об ограничении иммиграции в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал указ об ограничениях на иммиграцию в страну на фоне пандемии коронавируса COVID-19.
Интерфакс вчера в 18:59
Политика
Украина ликвидирует «Укроборонпром»
«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
Lenta.ru вчера в 14:00
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания вчера в 10:29
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News 21 апреля в 06:00
Политика
В Кремле рассказали о дате голосования по поправкам в Конституцию
Определенные прикидки на счет возможных дат голосования по поправкам в конституцию существуют, но перед принятием столь ответственного решения еще предстоит проанализировать эпидемиологическую ситуацию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 05:57
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Общество
Турецкие отели хотят отказаться от системы «все включено»
Турецкие отельеры подумывают отказаться от системы "все включено" из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 21:09
Общество
Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
Биатлон
В тренерском совете СБР назвали Королькевича хорошим специалистом
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин оценил назначение Владимира Королькевича на пост тренера женской сборной России.
RT на русском 20 апреля в 10:30
Авто
Опубликованы снимки внедорожника Lada «Тарзан»
В 1990-х годам АвтоВАЗ производил внедорожник "Тарзан", который имел полный привод. Модель была собрана на базе ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112.
Anonsens 00:48
Шоу-бизнес
Представитель Анастасии Заворотнюк прокомментировала диагноз актрисы
Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова заявила, что опубликованная «Комсомольской правдой» справка с диагнозом «глиобластома», якобы выданная Заворотнюк, является подделкой.
Gazeta.SPb вчера в 13:25
Энергетика
Цены на нефть растут на 9-12%, отыгрывая обвал в начале недели
Мировые цены на нефть в четверг утром демонстрируют уверенный рост и уже увеличиваются на 9-12%, продолжая частично отыгрывать падение в начале недели, свидетельствуют данные торговых площадок.
ПРАЙМ 00:41
Энергетика
СМИ узнали о проверке США возможной утечки данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFТС) США выясняет, могла ли непубличная информация о переговорах стран ОПЕК + в марте попасть к трейдерам раньше времени.
РБК вчера в 23:33
Общество
В Москве умерли 27 пациентов с коронавирусом
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы по борьбе с инфекцией.
Lenta.ru вчера в 16:26
Происшествия
В Хабаровске подстанцию «скорой» закрыли на карантин из-за COVID-19
Подстанция "скорой помощи" в Кировском районе Хабаровска закрыта на карантин из-за коронавируса, сообщает минздрав региона в Instagram.
Российская газета 00:05
Единоборства
Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Известия вчера в 22:29
Общество
В России планируют создать единый центр контроля за водителями
В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
Хоккей
Овечкин: вернусь в Россию после окончания карьеры
Газета.Ru вчера в 16:41