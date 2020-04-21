Экономика

ФАНФАНГреф объяснил, почему заморозка вкладов россиян невозможна

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это произошло в советское время.
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с чего всё началось
Об этом банкир рассказал в интервью
 председателю комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову для ресурсов Rambler Group: трансляцию вел портал «Сбербанк TV».
Инвест-Форсайтвчера в 11:21

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Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

Lenta.ruвчера в 12:16

Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

Газета.Ruвчера в 10:51

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБКвчера в 07:25

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфаксвчера в 08:17

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАССвчера в 07:38

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известиявчера в 07:28

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новостивчера в 08:29
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Lenta.ru 14:00
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Вирусолог рассказал, откуда мог возникнуть коронавирус

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Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»

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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.
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AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн

Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.
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21 регион России подключится к федеральной платформе цифровых пропусков, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкомсвязи.
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Знаменитый проект NASA, стратосферная инфракрасная обсерватория SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA), оказался далеко не так результативен, как представлялось несколько лет назад, и по этой причине его будущее под большим вопросом.
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Общество

Текслер рассказал, когда в Челябинской области откроют фитнес-центры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, когда в регионе смогут возобновить работу фитнес-центры и спортзалы.
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СМИ: в разработку запущен сериал по «Звёздным войнам» от автора «Жизней матрёшки»

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Майнеры превратили $11 в $7 млн за 20 минут. Но вывести деньги не смогли

Майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн.
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Кремль отреагировал на слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

О планах ввести налог в 13% с доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей, президент России Владимир Путин объявил 25 марта в обращении к гражданам.
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Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
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О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников Starlink

Несколько часов назад тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал.
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Ежи Дудек: «Месси был провокатором, как вся „Барселона“ и Гвардьола»

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В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей.
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В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
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Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем

Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем.
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Два кировских завода вошли в перечень системообразующих предприятий РФ

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Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября

Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране.
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«Единственная красавица в семье Кардашьян» поделилась откровенными фото в бикини

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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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