с чего всё началось

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о невозможности изъятия или «заморозки» вкладов россиян, как это произошло в советское время.

Политика Украина ликвидирует «Укроборонпром» «Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.

Общество Вирусолог рассказал, откуда мог возникнуть коронавирус Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил о природном происхождении коронавируса, однако назвал его появление в Китае не случайным. 5

Энергетика Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз» Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как встречает утро с сыном Известный шоумен и эстрадный артист Максим Галкин показал, как встречает день с сыном Гариком.

Политика AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании.

Космос Самолет-телескоп NASA SOFIA признан неэффективным Знаменитый проект NASA, стратосферная инфракрасная обсерватория SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, SOFIA), оказался далеко не так результативен, как представлялось несколько лет назад, и по этой причине его будущее под большим вопросом. 2

Экономика Кремль отреагировал на слова Грефа о налоге на доходы по вкладам О планах ввести налог в 13% с доходов по вкладам, превышающим 1 млн рублей, президент России Владимир Путин объявил 25 марта в обращении к гражданам. 233

Политика В Кремле отреагировали на акцию протеста во Владикавказе Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, акция была незаконной и может иметь самые негативные последствия в плане здоровья жителей. 4,8K

Экономика В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант". 2,3K

Общество Глава Хакасии предложил выставить пост на границе с Красноярским краем Глава Хакасии сообщил у себя Вконтакте, что сегодня во время заседания оперативного штаба он поручил организовать в короткие сроки пост на северной границе с Красноярским краем. 7

Общество Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября Учебный год в вузах России начнется 1 сентября, а формат, в котором студенты начнут обучение, будет определен в зависимости от эпидемической ситуации в стране. 67