22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Наука Следование выигрышной стратегии оказалось необязательным при принятии решений Люди правильно определяют стратегию принятия успешного решения даже в случае, когда задание этого не предполагает, а исход является исключительно вероятностным, но не всегда ей пользуются.

Общество «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажи через Aviasales «Аэрофлот» и лоукостер «Победа» с 1 мая прекратят сотрудничество с Aviasales, так как сервис отказался снижать комиссию за продажу их билетов, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот». 5

Кино Замминистра культуры РТ оценил сериал «Зулейха открывает глаза» Заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин рассказал о своих впечатлениях от сериала «Зухейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной. 9

Общество Академик оценил эффективность лечения COVID-19 гелием и оксидом азота В понедельник на онлайн-совещании по противодействию коронавирусной инфекции, которое провел президент России Владимир Путин, Чучалин отметил целесообразность применения оксида азота для борьбы с тромбами в легочной ткани у больных COVID-19.

Политика Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой» Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне. 42

Общество Греф назвал дату пика коронавируса в России Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции. 19

Общество Стало известно о продлении режима самоизоляции в России Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая. 4,9K

Энергетика Цена нефти марки Brent упала ниже 23 долларов за баррель Эталонный сорт нефти марки Brent торгуется на бирже по цене 22,5 доллара за баррель. С начала сессии Brent потеряла уже более 10% цены. 146

Общество Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции. 6

Здоровье В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей На территории Саратовской области под наблюдением медиков находятся 1080 человек, из них 762 - старше 60 лет.

Общество В российских городах прошли виртуальные митинги В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными. 4,6K

Здоровье В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19 Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович. 38

Происшествия В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России. 66

Политика Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2,2K

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 1,1K

Космос NASA впервые за 9 лет отправит астронавтов к МКС с территории США Запуск ракеты и космического корабля SpaceX Crew Dragon с двумя астронавтами на борту запланирован с космического центра имени Джона Кеннеди на 27 мая 2020 года. 46

Общество Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли. 72