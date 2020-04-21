Коронавирус
РБКГреф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
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С точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, это совершенно бессмысленно и это невозможно никогда.
— Герман Греф, российский государственный деятельRambler News Service 08:29
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Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Общество
Интернат в Сельцо стал очагом заражения коронавирусом
В городе Сельцо Брянской области подтверждено уже 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Городской телеканал (Брянск) 08:07
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Армия и оружие
Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу приступила к работе
Гуманитарная подгруппа на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеосвязи, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 02:26
Общество
ВОЗ назвала источник коронавируса
Поразивший более 2,4 миллиона человек по всему миру коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение.
Lenta.ru 08:13
Общество
«Аэрофлот» прекратит продажу билетов на Aviasales
Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через сервис Aviasales.
Lenta.ru 08:17
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Футбол
«Зенит» выразил готовность предоставить «Газпром Арену» под госпиталь
Ранее "Газпром" уже предоставил выставочный комплекс "Ленэкспо" для временного развертывания в его стенах инфекционного стационара.
Московский Комсомолец 05:15
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России
Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая.
RT на русском 07:56
Общество
Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
Футбол
«Реал» рассматривает возможность покупки Мане у «Ливерпуля»
Как сообщает издание, Ливерпуль может рассмотреть возможную продажу Мане, если сумма трансфера будет близка к 150 миллионам евро.
Советский спорт 08:11
Общество
В России принято постановление о максимальных выплатах безработным
По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
Наука
Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда 19 апреля в 12:45
Экономика
«Россияне действительно обеднеют»: экономист предрек обнищание гражданам
Профессор Высшей школы экономики и экономист Евгений Коган рассказал «Фонтанке», каковы будут последствия нынешнего экономического кризиса и падения цен на нефть до минимальных значений для населения России.
Московский Комсомолец 07:30
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Здоровье
В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек
16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Общество
Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге
В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
Общество
Число новых случаев коронавируса в России составило 5642
В России за сутки зарегистрировано 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Вестник Кавказа 03:40
Шоу-бизнес
Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались
Недавно стало известно, что актер Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) расстались.
Popcake 08:00
Происшествия
В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами
В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Хоккей
Боб Хартли подвёл итог хоккейного сезона
Во вторник, 21 апреля, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как прошёл хоккейный сезон для его команды.
ГЛАС.RU 08:19