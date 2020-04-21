С точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, это совершенно бессмысленно и это невозможно никогда.

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Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

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