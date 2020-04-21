Коронавирус

РБКРБКГреф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
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Герман Греф
С точки зрения макроэкономики, с точки зрения готовности государства к подобного рода ситуациям мы на порядок лучше выглядим, даже чем самые развитые страны. Поэтому у государства нет никакого резона это делать, это совершенно бессмысленно и это невозможно никогда.
— Герман Греф, российский государственный деятельRambler News Service 08:29

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Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новости08:29

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфакс08:17

Греф заявил, что раздавать деньги населению в России нет возможности

Комсомольская правда08:15

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАСС07:38

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия07:28

Греф: у государства «нет резона» для изъятия вкладов россиян

Коммерсантъ08:11

Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам

РБК08:13
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Происшествия

Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев

Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
133
Общество

Интернат в Сельцо стал очагом заражения коронавирусом

В городе Сельцо Брянской области подтверждено уже 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Городской телеканал (Брянск) 08:07
Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
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Армия и оружие

Гуманитарная подгруппа на переговорах по Донбассу приступила к работе

Гуманитарная подгруппа на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеосвязи, сообщил журналистам представитель аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
РИА Новости 02:26
Общество

ВОЗ назвала источник коронавируса

Поразивший более 2,4 миллиона человек по всему миру коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет животное происхождение.
Lenta.ru 08:13
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Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1K
Общество

«Аэрофлот» прекратит продажу билетов на Aviasales

Российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» прекратят продажу билетов через сервис Aviasales.
Lenta.ru 08:17
6
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,5K
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
1,1K
Футбол

«Зенит» выразил готовность предоставить «Газпром Арену» под госпиталь

Ранее "Газпром" уже предоставил выставочный комплекс "Ленэкспо" для временного развертывания в его стенах инфекционного стационара.
Московский Комсомолец 05:15
28
Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
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Экономика

ЦБ ввел новые правила наличных расчетов

Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
21
Общество

Сбербанк спрогнозировал пик коронавируса в России

Сбербанк рассчитал, что пик эпидемии коронавируса в России придётся на первую половину мая.
RT на русском 07:56
359
Общество

Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
Футбол

«Реал» рассматривает возможность покупки Мане у «Ливерпуля»

Как сообщает издание, Ливерпуль может рассмотреть возможную продажу Мане, если сумма трансфера будет близка к 150 миллионам евро.
Советский спорт 08:11
Общество

В России принято постановление о максимальных выплатах безработным

По словам начальника областного Департамента труда и занятости населения Олега Белова, дополнительные выплаты на детей будут начислены без заявления за счет межведомственного взаимодействия, поэтому безработным с документами никуда обращаться не нужно.
Вологда.рф вчера в 11:17
49
Наука

Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa вчера в 06:14
48
Шоу-бизнес

Празднование Пасхи в доме Анастасии Заворотнюк попало на видео

Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась кадрами с празднования Пасхи в доме мамы в элитном поселке Крекшино.
Комсомольская правда 19 апреля в 12:45
28
Экономика

«Россияне действительно обеднеют»: экономист предрек обнищание гражданам

Профессор Высшей школы экономики и экономист Евгений Коган рассказал «Фонтанке», каковы будут последствия нынешнего экономического кризиса и падения цен на нефть до минимальных значений для населения России.
Московский Комсомолец 07:30
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
34
Здоровье

В Удмуртии заразились коронавирусом еще 16 человек

16 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии.
ИА Удмуртия 07:10
83
Происшествия

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42
21
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
2,4K
Политика

Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье

Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Общество

Беглов допустил введение пропускного режима в Петербурге

В Петербурге может быть введен пропускной режим, если ухудшится ситуация с коронавирусом, допустил губернатор Александр Беглов и назвал это самым жестким вариантом.
Интерфакс 07:18
29
Общество

Число новых случаев коронавируса в России составило 5642

В России за сутки зарегистрировано 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах. Об этом сообщает Оперативный штаб.
Вестник Кавказа 03:40
Шоу-бизнес

Коул Спроус и Лили Рейнхарт не расстались

Недавно стало известно, что актер Коул Спроус (Cole Sprouse) и Лили Рейнхарт (Lili Reinhart) расстались.
Popcake 08:00
Происшествия

В Ростове возбудили дело после похищения моряков нигерийскими пиратами

В Ростове-на-Дону сотрудники Южного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по факту пиратства и похищения людей с морского судна Ambika.
Российская газета 07:09
5
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,1K
Хоккей

Боб Хартли подвёл итог хоккейного сезона

Во вторник, 21 апреля, главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал, как прошёл хоккейный сезон для его команды.
ГЛАС.RU 08:19
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