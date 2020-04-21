Экономика

РБКРБКГреф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
Читать в источнике
Комментировать497

Подробнее о событии

Греф прокомментировал предложение об изъятии вкладов россиян государством

Lenta.ru12:16

Греф исключил изъятие вкладов россиян на государственные нужды

Газета.Ru10:51

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

РБК07:25

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Интерфакс08:17

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

ТАСС07:38

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия07:28

Греф заявил, что средства вкладчиков российских банков в безопасности

РИА Новости08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Автоспорт

Риккардо, Сайнс и Джовинацци претендуют на место Феттеля в «Феррари»

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и выступающий в составе «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци претендуют на место Себастьяна Феттеля в «Феррари», сообщает Daily Express.
Чемпионат 11:59
Общество

Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо

Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо.
REGNUM вчера в 10:46
1,2K
Здоровье

В Бурятии число случаев коронавируса достигло 163

По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 22 апреля, в республике зарегистрировано 163 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:12
113
Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
804
Технологии

В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета 22:18
244
Космос

В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
11
Авто

«ГАЗ» произведет 473 реанимобиля с ИВЛ по заказу Минпромторга

Горьковский автозавод ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") в ближайшее время произведет 473 автомобиля скорой медицинской помощи класса С по заказу Минпромторга, сообщает пресс-служба автозавода.
Интерфакс 15:18
Здоровье

У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус

У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус.
Piter.tv 15:50
2
Футбол

УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Политика

В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным

Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости 14:02
2
Происшествия

Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса

Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
1
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
56
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии

Танк Т-14 на платформе «Армата» прошел ряд испытаний в Сирии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Хакасия-Информ 19 апреля в 22:50
1,9K
Культура

Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»

Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
82
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции

США получили разведданные о том, что здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына серьезно ухудшилось после перенесенной хирургической операции.
Русская Планета 02:19
476
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
31
Здоровье

США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
Lenta.ru 22:11
42
Общество

Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире

О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
335
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты признался, что дефицит секса разрушил их брак

Слово и Дело 07:15
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
733
Энергетика

Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть

Президент США Дональд Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть в ходе брифинга в Белом доме.
Lenta.ru 20:24
6
Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:08
Армия и оружие

В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
1,9K
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия 22:56
91
Шоу-бизнес

Миколас Орбакас: «Кристина меня не оставляет»

Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте сообщил, что на карантине живет на одну пенсию.
Wday.ru 11:32
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
127
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
105
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,2K
Наука

Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными

Газета DAILY 15:07
13
Общество

Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал условие завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 23:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Герман Греф
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное