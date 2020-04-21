Экономика
РБКГреф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.
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Автоспорт
Риккардо, Сайнс и Джовинацци претендуют на место Феттеля в «Феррари»
Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и выступающий в составе «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци претендуют на место Себастьяна Феттеля в «Феррари», сообщает Daily Express.
Чемпионат 11:59
Общество
Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо
Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо.
REGNUM вчера в 10:46
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса достигло 163
По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 22 апреля, в республике зарегистрировано 163 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019.
Ариг Ус 21:12
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 19 апреля в 12:13
Технологии
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета 22:18
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Авто
«ГАЗ» произведет 473 реанимобиля с ИВЛ по заказу Минпромторга
Горьковский автозавод ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") в ближайшее время произведет 473 автомобиля скорой медицинской помощи класса С по заказу Минпромторга, сообщает пресс-служба автозавода.
Интерфакс 15:18
Здоровье
У врача-реаниматолога из Покровской больницы подтвердился коронавирус
У врача реаниматолога-анестезиолога из Покровской больницы обнаружили коронавирус.
Piter.tv 15:50
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон
Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.
ProstoProSport 10:57
Политика
В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным
Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости 14:02
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких.
Известия 00:55
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» прошел испытания в Сирии
Танк Т-14 на платформе «Армата» прошел ряд испытаний в Сирии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Хакасия-Информ 19 апреля в 22:50
Культура
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor вчера в 02:54
Политика
Лидер КНДР Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции
США получили разведданные о том, что здоровье лидера Северной Кореи Ким Чен Ына серьезно ухудшилось после перенесенной хирургической операции.
Русская Планета 02:19
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
Здоровье
США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая.
Lenta.ru 22:11
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Энергетика
Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть
Президент США Дональд Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть в ходе брифинга в Белом доме.
Lenta.ru 20:24
Биатлон
Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:08
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия 22:56
Шоу-бизнес
Миколас Орбакас: «Кристина меня не оставляет»
Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте сообщил, что на карантине живет на одну пенсию.
Wday.ru 11:32
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Наука
Океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Газета DAILY 15:07
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
Ранее вирусолог, академик РАН Феликс Ершов назвал условие завершения пандемии коронавируса.
Lenta.ru 23:04