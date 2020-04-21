22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, которым запретил выдавать с вкладов в Сбербанке и других банках более 500 руб. в месяц.

Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Автоспорт Риккардо, Сайнс и Джовинацци претендуют на место Феттеля в «Феррари» Пилот «Рено» Даниэль Риккардо, гонщик «Макларена» Карлос Сайнс и выступающий в составе «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци претендуют на место Себастьяна Феттеля в «Феррари», сообщает Daily Express.

Общество Кадыров посоветовал всем мужчинам побриться наголо Грозный, 20 апреля 2020, 17:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в условиях необходимости соблюдения режима самоизоляции и закрытия парикмахерских мужчинам самое время побриться наголо. 1,2K

Здоровье В Бурятии число случаев коронавируса достигло 163 По данным Управления Роспотребнадзора Бурятии на 22 апреля, в республике зарегистрировано 163 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. 113

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 804

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 11

Авто «ГАЗ» произведет 473 реанимобиля с ИВЛ по заказу Минпромторга Горьковский автозавод ("ГАЗ", Нижний Новгород, входит в группу "ГАЗ") в ближайшее время произведет 473 автомобиля скорой медицинской помощи класса С по заказу Минпромторга, сообщает пресс-служба автозавода.

Футбол УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон Европейский футбольный союз настоятельно рекомендовал всем национальным лигам доиграть текущий сезон.

Происшествия Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса Пятилетняя девочка из американского Детройта скончалась от редкого осложнения COVID-19 в больнице в воскресенье, 19 апреля, проведя две недели на искусственной вентиляции легких. 1

Культура Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 82

Общество Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер. 31

Здоровье США предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса Глава Центра США по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд предупредил, что вторая волна коронавируса в стране может оказаться более тяжелой, чем первая. 42

Общество Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. 335

Энергетика Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть Президент США Дональд Трамп раскрыл способ стабилизировать цены на нефть в ходе брифинга в Белом доме. 6

Биатлон Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Миколас Орбакас: «Кристина меня не оставляет» Первый муж Аллы Пугачевой и отец Кристины Орбакайте сообщил, что на карантине живет на одну пенсию.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 5,2K