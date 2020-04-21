У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно.

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Греф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

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