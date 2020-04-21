Экономика
РБКГреф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов
Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
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У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно.
— Герман Греф, российский государственный деятельТАСС 07:20
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Греф заявил об отсутствии у государства оснований для изъятия вкладов россиян
Комсомольская правда07:48
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Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Энергетика
Цена на нефть марки Brent упала ниже $20
Стоимость нефти марки Brent упала ниже $20 за баррель.
Телеканал RTVI 05:31
Общество
Собянин разрешил выходить на улицу живущим с больными коронавирусом
Москвичам, которые живут вместе с гражданами с признаками коронавирусной инфекции COVID-19 или ОРВИ, разрешили выходить из дома по неотложным нуждам.
РБК 07:32
Общество
Стало известно о продлении режима самоизоляции в России
Напомним, в этом году праздничными считаются дни с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.
МОЁ! Оnline Воронеж 00:11
Армия и оружие
The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО
Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
Актуальные Новости 19 апреля в 09:20
Общество
Трое москвичей выздоровели от коронавируса после переливания плазмы
Трое пациентов с коронавирусом в Москве выздоровели и были выписаны из больницы в результате переливания плазмы, которая содержала антитела на COVID-19.
Московский Комсомолец 01:36
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
Назван срок привлечения к ответственности за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России уточнил сроки привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Известия 07:21
Происшествия
Во Владимире у трех врачей выявили COVID-19 после контакта с больным
Положительный тест на коронавирус зафиксирован у трех врачей больницы "Красный крест" во Владимире, контактировавших с больным COVID-19 пациентом, сообщает во вторник администрация региона.
РИА Новости 07:38
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Происшествия
Задержан владелец коронавирусного хостела в Ленобласти
Полицейские задержали владельца расположенного под Петербургом хостела, где COVID-19 заразились 123 мигранта.
DP.RU 05:01
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
В Курганской области с учетом районного коэффициента с 1 апреля текущего года размер пособия по безработице составит 13,9 тыс. рублей.
ТАСС вчера в 11:20
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Политика
В Кремле не видели петицию «Матерей Беслана»
В Кремле пока не видели петицию организации «Матери Беслана» относительно переноса Дня окончания Второй Мировой войны.
Росбалт 06:19
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Финансы
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 76 рублей
Курс доллара на старте торгов Московской биржи вырос на 0,74% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 76,11 рубля, свидетельствуют данные на 10:02 мск.
ТАСС 03:02
Общество
В Москве разрешили ездить грузовикам ночью без пропусков
Грузовой автотранспорт сможет ездить по Москве ночью с 22.00 до 6.00 без цифровых пропусков.
Известия 08:00
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости 06:31
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
В Вилюйском районе Якутии погиб мужчина, пытаясь сбежать из обсерватора.
Российская газета 07:42
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru 07:10
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
Экономика
Греф назвал дату пика коронавируса в России
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» рассказал, когда в России пройдет пик эпидемии коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 07:30
Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Роспотребнадзор ищет всех контактных лиц Второй пациент, зараженный коронавирусом, скончался в Свердловской области.
Правда УрФО 06:56
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель 03:21
Общество
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты
Покупатели не должны самостоятельно взвешивать продукты в магазинах на фоне коронавируса, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в организациях торговли.
РИА Новости 06:19
Авто
Авторынок России может упасть на 50%
В худшем случае рынок может упасть на 48%, до 0,9 млн машин в 2020 году и затем вырасти до 1,3 млн штук в 2021-м.
Автоновости дня вчера в 14:10
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09