Экономика

РБКРБКГреф заявил о невозможности повторения опыта СССР по заморозке вкладов

Греф напомнил, что средств, накопленных в Фонде национального благосостояния (ФНБ, на 1 марта составлял $123,4 млрд), хватит на то, чтобы в течение нескольких лет компенсировать падение доходов от экспорта нефти, а в случае необходимости можно использовать золотовалютные резервы ЦБ (на 10 апреля 2020 года составляли $564,9 млрд), равных которым никогда не было у СССР.
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Герман Греф
У государства нет никакого резона забирать деньги вкладчиков из банков. Никаких условий для этого сейчас не существует. Это невозможно.
— Герман Греф, российский государственный деятельТАСС 07:20

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Заморозка денег граждан на банковских счетах невозможна – Герман Греф

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Греф заявил об отсутствии у государства оснований для изъятия вкладов россиян

Комсомольская правда07:48

Греф заявил, что у государства нет оснований для изъятия вкладов россиян

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Греф не нашел условий для «стрижки» вкладов россиян сейчас

Национальная служба новостей07:52

Греф заявил о невозможности изъятия властями денег вкладчиков из банка

Известия07:28

Греф заявил о преобладании негативных эффектов от налога по вкладам

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Энергетика

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Финансы

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