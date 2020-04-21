Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГреф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС. При этом правительство может потратить на помощь до десяти процентов ВВП, подчеркнул он.
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Доктор экономических наук: «У государства есть деньги, чтобы раздать их людям»

Комсомольская правда12:50

«Греф всех дурит»: Глава Сбера соврал, отказывая русским в деньгах - Малофеев

Царьград13:42

Греф оценил идею раздать россиянам деньги

Lenta.ruвчера в 08:54

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

ТАССвчера в 10:37

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Газета.Ruвчера в 09:01

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

РИА Новостивчера в 16:33

Греф объяснил отказ властей от раздачи денег населению в условиях кризиса

РБКвчера в 08:06
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 15:05, Ашберн
Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Общество

Врач московского госпиталя ветеранов войн скончался от коронавируса

Врач госпиталя для ветеранов войн №3, заразившийся коронавирусом, скончался в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения в среду.
Интерфакс 13:21
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Политика

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае.
РБК 14:59
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Энергетика

Bloomberg: У США возникли новые проблемы с нефтью

У США возникли новые проблемы с нефтью: у западного побережья скопилось множество нефтяных танкеров, общий объем нефти которых более 20 миллионов баррелей, которые некуда девать.
МонаВиста 14:24
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Общество

Назван главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
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Экономика

В России могут прекратить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Российские фармакологические компании задумались о прекращении выпуска 50 жизненно важных лекарств из-за их низкой максимально допустимой цены и нерентабельности производства, пишет "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 12:11
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Авто

Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
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Общество

Карту распространения коронавируса обновили в Подмосковье

В региональном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что болезнь победили 186 жителей Подмосковья, 49 – умерли.
Live24 02:04
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Кино

Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:27
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Общество

Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
Газета.Ru 13:26
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Армия и оружие

Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
RT на русском 08:29
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
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Шоу-бизнес

Бузова призналась, что не смогла забеременеть от Тарасова

Российская поп-исполнительница и телеведущая Ольга Бузова призналась, что у нее не получилось забеременеть от полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, с которым она находилась в браке на протяжении четырех лет.
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Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем

Анна Седокова разоткровенничалась на тему секса втроем Певица призналась, что у нее был такой опыт.
Экспресс газета 05:36
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru 19 апреля в 13:45
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Финансы

Центробанк России потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля

Центробанк России отчитался в том, что 20 апреля потратил рекордную сумму валюты на поддержку рубля.
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Транспорт

Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве

Газета.Ru 14:42
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
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Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко вслед за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым побрился налысо.
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В российской больнице 60 медиков заразились коронавирусом

60 сотрудников подмосковной Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом.
Lenta.ru 14:59
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
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Политика

ВЦИОМ нашел россиян готовыми одобрить конституционные поправки

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 22 апреля данные мониторингового исследования о том, готовы ли россияне принять участие в голосовании и как именно они намерены голосовать.
Коммерсантъ 11:06
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Агент: «Кака не хотел уходить в „Реал“ из „Милана“»

Гаетано Паолилло, агент экс-полузащитника «Милана» Кака, рассказал, что бразилец не хотел переходить в «Реал» в 2009 году.
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Российский государственный деятель, президент и председатель правления Сбербанка России. В прошлом - министр экономического развития и торговли Российской Федерации.
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