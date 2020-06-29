Экономика

Live24Live24Греф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса и ее последствия напоминают дефолт в стране в 1998 году. Он добавил, что Россия переживает инфекционный кризис куда лучше, чем того ожидали аналитики.
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Герман Греф
Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.
— Герман Греф, российский государственный деятельLenta.ru 01:29
с чего всё началось

Герман Греф: я — игрок вдолгую

Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил.
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Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом экзит-полов по голосованию по поправкам в Конституцию.
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Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
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Американские ученые нашли способ бороться с неизлечимой болезнью Паркинсона.
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

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В городском театре Хельсинки произошел взрыв, сообщается в Twitter департамента городской полиции.
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