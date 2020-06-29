Экономика
Live24Греф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса и ее последствия напоминают дефолт в стране в 1998 году. Он добавил, что Россия переживает инфекционный кризис куда лучше, чем того ожидали аналитики.
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Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.
— Герман Греф, российский государственный деятельLenta.ru 01:29
с чего всё началось
Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил.ТАСС01:00
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Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Газета.Ru вчера в 04:18
Общество
Кинотеатры в России откроются 15 июля
С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
Армия и оружие
Военно-морские учения НАТО стартовали около Исландии
Около Исландии в понедельник стартовали военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020.
РЕН ТВ 05:19
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3 почти готовы к анонсу
К концу этого года компания AMD должна представить настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3, которые известны под условным обозначением Vermeer.
3DNews 04:57
Происшествия
Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
Происшествия
В жилом доме на северо-востоке Москвы произошел взрыв
Взрыв произошел в квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве, после чего начался пожар, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
ТАСС 06:45
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
Национальный родительский комитет (НРК) предложил не лишать работающих родителей и опекунов детей-инвалидов государственного пособия.
Известия 00:05
Политика
Кремль: публикация экзит-полов по голосованию не влияет на результат
Кремль прокомментировал публикацию ВЦИОМом экзит-полов по голосованию по поправкам в Конституцию.
Коммерсантъ 06:01
Происшествия
В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:51
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия вчера в 19:20
Кино
Марго Робби заменит Джонни Деппа в спин-оффе «Пиратов Карибского моря»
Киноафиша России 03:50
Наука
Ученые нашли способ бороться с неизлечимой болезнью Паркинсона
Американские ученые нашли способ бороться с неизлечимой болезнью Паркинсона.
Evo-rus.com 04:40
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Здоровье
Названы продукты, провоцирующие преждевременное старение
Какие именно, рассказала диетолог консультативно-диагностического центра Здоровое и спортивное питание ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева.
iReactor вчера в 04:54
Происшествия
В городском театре Хельсинки произошел взрыв
В городском театре Хельсинки произошел взрыв, сообщается в Twitter департамента городской полиции.
Газета.Ru 06:45
Наука
В Великобритании создали фонарик, улучшающий зрение за 3 минуты в день
Актуальные Новости 04:01
ЖКХ
В Брянской области с 1 июля вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Брянской области с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ. Такое повышение происходит каждый год.
Брянские новости 03:24
Политика
В ОСК заявили о наличии технологий для постройки нового авианосца
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) обладает всеми технологиями для постройки нового российского авианосца, нужен лишь заказ от военных, сообщил в понедельник президент ОСК Алексей Рахманов.
РИА Новости 06:31
Политика
Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»
В Гааге на суде было представлено доказательство того, что в 2014 году на территорией Украины ракета ЗРК”Бук” сбила Boeing MH17.
ToDay News Ufa вчера в 15:38
Политика
Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
Общество
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Vprognoze.ru 03:25
Политика
Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян
Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
Общество
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Постепенно коронавирус отвоевывает территории в Нью-Йорке - в субботу число новых заболевших резко увеличилось на 800 человек.
Live24 05:21