Михалков очень некорректно использовал мою цитату, несколько раз ее повторил.

с чего всё началось

Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что пандемия коронавируса и ее последствия напоминают дефолт в стране в 1998 году. Он добавил, что Россия переживает инфекционный кризис куда лучше, чем того ожидали аналитики.

Греф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года

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