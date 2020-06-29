Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.

с чего всё началось

Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.

В похожей ситуации оказался и Сергей Кириенко, когда вскоре после его назначения премьером случился дефолт 1998 года. Греф посочувствовал правительству Мишустина и рассказал, что кабинет министров работал сутками в поиске оперативных вариантов выхода из положения.

Греф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Происшествия Жителей Липецкой области в 3 ночи подняли по тревоге Сегодня в Липецкой области не выспался целый город: сначала жителям Усмани не давала спать непогода (ливень, гроза, сильный ветер), затем около 3 ночи сработала сирена системы гражданской обороны, в 5 утра придремавших усманцев потревожили церковные колокола.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов. 9

Общество Греф назвал «манипуляцией» заявления Михалкова в «Бесогоне» Глава Сбербанка Герман Греф назвал «провокацией и манипуляцией» заявления режиссера Никиты Михалкова в выпуске передачи «Бесогон» и подчеркнул, что цитата, на которой основывался ведущий, была вырвана из контекста. 2

Политика Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 22

Политика На Украине высмеяли книгу о конституции с упоминанием шумеров Украинцы издание высмеяли и раскритиковали, как за неуместное упоминание шумеров, так и за показавшиеся многим уродливыми иллюстрации.

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар. 185

Футбол Агуэро может перейти в «Интер» в обмен на Шкриньяра Руководство миланского «Интера» рассматривает вариант с обменом защитника Милана Шкриньяра на форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Транспорт Открыт участок ЦКАД от Можайки до Новой Риги Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и министр транспорта Евгений Дитрих открыли движение по участку ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе, относящемуся к пятому пусковому комплексу трассы. 1

Армия и оружие Sohu: маневры мифической российской подлодки загнали в тупик флот Японии По данным издания Sohu, неподалеку от японских берегов была замечена таинственная субмарина, маневры которой поставили в тупик военный флот Токио.

Политика Лукашенко заявил о понимании Москвой ситуации с банком «Газпрома» В России понимают причины ситуации, которая сложилась вокруг Белгазпромбанка (по 49,8% его акций принадлежит «Газпрому» и Газпромбанку), заявил на встрече с представителями Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко. 3

Авто Volkswagen Tharu обогнал по продажам Kia Sportage и Volkswagen Tiguan Бюджетный кроссовер обогнал по популярности прежнего бестселлера марки - Volkswagen Tiguan (16 тыс экз.), а также южнокорейского лидера продаж Kia Sportage (9 тыс шт.). 11