Коронавирус

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйГреф заявил о сходстве ситуации с коронавирусом и дефолта 1998 года

В похожей ситуации оказался и Сергей Кириенко, когда вскоре после его назначения премьером случился дефолт 1998 года. Греф посочувствовал правительству Мишустина и рассказал, что кабинет министров работал сутками в поиске оперативных вариантов выхода из положения.
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Герман Греф
Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация.
— Герман Греф, российский государственный деятельLenta.ru 01:29
с чего всё началось

Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

Глава Сбербанка Герман Греф сравнил ситуацию с новой коронавирусной инфекцией с обстоятельствами дефолта 1998 года. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС.
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Греф сравнил работу правительства в эпидемию с дефолтом 1998 года

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Греф назвал уровень падения российской экономики

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Политика

Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага

Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
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Происшествия

Защита Шамсутдинова планирует просить о суде присяжных

Защита срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев, планирует просить о суде присяжных, передает РИА "Новости".
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Транспорт

Открыт участок ЦКАД от Можайки до Новой Риги

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По данным издания Sohu, неподалеку от японских берегов была замечена таинственная субмарина, маневры которой поставили в тупик военный флот Токио.
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Политика

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В Ангарске задержали водителя, сбившего двух человек

Водитель Toyota Ipsum сбил на нерегулируемом пешеходном переходе двух человек. 32-летний мужчина получил тяжелые травмы и госпитализирован.
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