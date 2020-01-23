Экономика
РИА НовостиГреф заявил о возможном уходе из Сбербанка
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. При этом Греф выразил надежду, что стратегия останется неизменной.
Читать в источнике
Оценить1269
с чего всё началось
Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.ТАСС04:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 21:36, Ашберн
Политика
Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Общество
Комик Долгополов уехал из России
Стендап-комик Александр Долгополов, чьим выступлением заинтересовалась полиция, покинул Россию.
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Политика
Мишустин назначил замруководителя аппарата правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова на должность заместителя руководителя аппарата правительства.
Политика
ЦРУ рассекретило документы о Степане Бандере
Документы были рассекречены в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Политика
Королева Елизавета II одобрила законопроект о Brexit
Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Спорт
WADA приостановило аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови, говорится в сообщении на сайте WADA.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7
С того момента, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7, пользователи ОС начали постоянно сталкиваться с полноэкранными оповещениями о том, что устаревшая версия операционной системы небезопасна.
Общество
Дорогу до Казахстана перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды
Ограничение движения для всех видов транспорта в связи с непогодой введено в Алтайском крае на дороге Поспелиха - Курья - граница Республики Казахстан.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталья показала нетронутую квартиру певицы
Во время онлайн-экскурсии по квартире Наталья показала, что в вазе стоят увядшие цветы, а на столе лежат расческа певицы и соска ее сына Платона.
Культура
«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок в Китай
Специалисты Роспотребнадзора призвали российских туристов воздержаться от поездок в китайский город Ухань, где существует вероятность заражения коронавирусом 2019-nCoV.
Общество
В приграничной с Россией провинции КНР умер зараженный от коронавируса
В китайской провинции Хэйлунцзян, приграничной с Россией, скончался от пневмонии зараженный новым типом коронавируса гражданин.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Шоу-бизнес
Скоропостижно умер актер Данила Перов. Сыну Раисы Рязановой был 51 год
В Москве ночью 22 января скоропостижно умер заслуженный артист России, актер театра "Содружество актёров Таганки" Данила Перов.
Космос
Газ гало Млечного пути оказался в несколько раз тяжелее, чем считали учёные
Общество
В Tinder добавят «тревожную кнопку» для вызова полиции
Приложение для знакомств Tinder обзаведется «тревожной кнопкой», с помощью которой при необходимости пользователи смогут сообщить в полицию об опасной ситуации.
Происшествия
Прокуратура Болгарии обвиняет троих россиян в покушении на убийство
«В связи с продолжающимся расследованием под надзором полиции города Софии в отношении попытки преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В.Т. трое граждан России были обвинены в покушении на убийство», — говорится в заявлении прокуратуры.
Происшествия
Многодетную мать заподозрили в убийстве детей в Пермском крае
Многодетную мать из города Кудымкара Пермского края подозревают в убийстве собственных детей.
Общество
Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед
Общество
Вильфанд пообещал зимний февраль в европейской России
То есть февраль будет больше похож на зимний месяц, хотя и не холодный в целом", — пояснил научный руководитель Гидрометцентра.
Армия и оружие
Forbes назвал слабое место США в возможной войне
США рискуют проиграть в возможном военном конфликте в Евразии из-за состояния транспортного флота, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
Общество
Россиянин Бурков признал вину на суде в США
Здоровье
Саратовцев приглашают сдать кровь у Свято-Троицкого собора
С 8 до 12 часов врачи будут работать у Свято-Троицкого кафедрального собора (Московская, 6). Процедура сдачи крови займет 10-15 минут.
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Происшествия
В Дагестане задержаны шесть членов экстремистской ячейки
Шесть членов ячейки были задержаны 23 января. Среди них, по данным источника, были ее лидеры и активные члены.
Политика