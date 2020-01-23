Экономика

RT на русскомRT на русскомГреф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера. По его словам, в противном случае он не видит себя в организации.
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с чего всё началось

Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.
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Греф назвал условие, при котором он может покинуть пост главы Сбербанка

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