Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.

с чего всё началось

Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера». Основным акционером Сбербанка является Банк России (50% плюс одна акция).

Политика Путин предложил провести саммит стран-основателей ООН Президент РФ Владимир Путин предложил провести в 2020 году встречу глав пяти постоянных членов Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — по обсуждению мировых проблем.

Общество Понятие МРОТ могут убрать из Гражданского кодекса Министерство юстиции разрабатывает законопроект, который предлагает убрать из Гражданского кодекса понятие минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Общество В Китае изолировали два города из-за коронавируса Власти Китая полностью изолировали города Ухань и Хуанган в связи с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Происшествия Болгария обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена Гебрева Болгарская прокуратура обвиняет трех россиян в покушении на отравление граждан Болгарии в 2015 году — предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы.

Политика Израильское СМИ рассказало о фиаско Зеленского в Давосе Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.

Политика Памфилова объяснила важность голосования по поправкам в конституцию Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова объяснила, почему Всероссийское голосование является наиболее подходящим форматом для выяснения мнения россиян по внесению изменений в Конституцию РФ.

Происшествия Самолет разбился при тушении пожаров в Австралии В Австралии разбился американский военно-транспортный самолет C-130 при тушении лесных пожаров, погибли все три человека, которые находились в нем. Об этом пишет Daily Mail.

Общество Комик Долгополов покинул Россию Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.