Экономика
RT на русскомГреф заявил о возможном уходе из Сбербанка в случае смены стратегии
Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду, что стратегия развития кредитного учреждения не изменится в случае смены главного акционера. По его словам, в противном случае он не видит себя в организации.
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с чего всё началось
Герман Греф заявил, что покинет пост главы Сбербанка, если основной вектор развития кредитной организации будет изменен. При этом он уверен, что после смены основного акционера (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Банку России) стратегия банка останется неизменной.ТАСС04:10
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